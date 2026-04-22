Чем не трюфели: где искать весной сморчки и как готовить — создаем шедевр из добычи с "тихой охоты"
Чем не трюфели: где искать весной сморчки и как готовить — создаем шедевр из добычи с "тихой охоты"

Опубликовано: 22 апреля 2026 12:17
 Проверено редакцией
Как можно готовить весенние грибы — сморчки, и в каких местах их стоит искать в апреле-мае

Сморчок - один из грибов, который открывает грибной сезон. Его можно найти в различных местах уже в середине апреля. Да, грибок специфический, очень не похож на привычные нам боровики или лисички, и все же из него можно готовить очень интересные и вкусные блюда. Расскажем, где можно весной найти сморчки и как их правильно готовить.

Сморчок - это не только лесной, но и садовый гриб. Он образует симбиоз с одной почвенной бактерией, питающейся падалицей яблок, а это значит, что найти его можно даже на собственном участке под яблоней. А если своей дачи нет, то побродите по заброшенным яблоневым садам - не исключено, что симпатичный сморщенный грибок попадется у вас на пути.

Правда, группами сморчки почти не растут, поэтому их поиск затруднен. Если вы уверены, что собрали все грибы в определенной зоне, то второй раз туда же нет смысла идти - сморчки плодоносят всего одной волной.

Что касается лесных зон, то найти сморчки можно на следующих участках:

  • светлые лиственные и смешанные леса. Под ясенями, вязами, дубами и осинами;
  • опушки, поляны, прогалинки;
  • места лесных пожаров или вырубок;
  • южные склоны и кромка леса;
  • участки с прошлогодней листвой и валежником.

Сморчки — грибы светолюбивые, и собрать их требуется до того, как лес станет густым и темным, то есть пока на деревьях еще нет настоящих листьев и крона пропускает солнечные лучи.

Как готовить

Сморчки не маринуют и не солят, нельзя их и морозить, а вот сушить и готовить свежими - можно. Сморчки идеально сочетаются с мясом, птицей и рыбой. Из них можно приготовить шашлыки, нафаршировать, отварить или пожарить.

Если вам повезло набрать корзину сморчков, то предлагаем приготовить из них пасту:

  1. Порежьте грибы кольцами и отварите в течение 10 минут.
  2. Обжарьте отварные грибы с луком, залейте бульоном, в котором они варились, и тушите 10 минут.
  3. Достаньте несколько колечек грибов для украшения, а остальные переработайте в блендере.
  4. Добавьте к грибной массе чуть-чуть мускатного ореха.
  5. Приготовьте спагетти.
  6. Выложите грибную массу сверху на пасту и украсьте кольцами сморчков.

Получается нежное блюдо с приятным лесным вкусом и ароматом.

Автор:
Анна Леонова
