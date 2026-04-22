Чем не трюфели: где искать весной сморчки и как готовить — создаем шедевр из добычи с "тихой охоты"

Как можно готовить весенние грибы — сморчки, и в каких местах их стоит искать в апреле-мае

Сморчок - один из грибов, который открывает грибной сезон. Его можно найти в различных местах уже в середине апреля. Да, грибок специфический, очень не похож на привычные нам боровики или лисички, и все же из него можно готовить очень интересные и вкусные блюда. Расскажем, где можно весной найти сморчки и как их правильно готовить.

Сморчок - это не только лесной, но и садовый гриб. Он образует симбиоз с одной почвенной бактерией, питающейся падалицей яблок, а это значит, что найти его можно даже на собственном участке под яблоней. А если своей дачи нет, то побродите по заброшенным яблоневым садам - не исключено, что симпатичный сморщенный грибок попадется у вас на пути.

Правда, группами сморчки почти не растут, поэтому их поиск затруднен. Если вы уверены, что собрали все грибы в определенной зоне, то второй раз туда же нет смысла идти - сморчки плодоносят всего одной волной.

Что касается лесных зон, то найти сморчки можно на следующих участках:

светлые лиственные и смешанные леса. Под ясенями, вязами, дубами и осинами;

опушки, поляны, прогалинки;

места лесных пожаров или вырубок;

южные склоны и кромка леса;

участки с прошлогодней листвой и валежником.

Сморчки — грибы светолюбивые, и собрать их требуется до того, как лес станет густым и темным, то есть пока на деревьях еще нет настоящих листьев и крона пропускает солнечные лучи.

Как готовить

Сморчки не маринуют и не солят, нельзя их и морозить, а вот сушить и готовить свежими - можно. Сморчки идеально сочетаются с мясом, птицей и рыбой. Из них можно приготовить шашлыки, нафаршировать, отварить или пожарить.

Если вам повезло набрать корзину сморчков, то предлагаем приготовить из них пасту:

Порежьте грибы кольцами и отварите в течение 10 минут. Обжарьте отварные грибы с луком, залейте бульоном, в котором они варились, и тушите 10 минут. Достаньте несколько колечек грибов для украшения, а остальные переработайте в блендере. Добавьте к грибной массе чуть-чуть мускатного ореха. Приготовьте спагетти. Выложите грибную массу сверху на пасту и украсьте кольцами сморчков.

Получается нежное блюдо с приятным лесным вкусом и ароматом.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему гороховый суп получается как размазня — жидкий и "пустой": эту ошибку допускают 9 из 10 хозяек.