Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Ярославля на машине?

Расстояние от Санкт Петербурга до Ярославля на машине — около 600–650 км в зависимости от выбранного маршрута.

Сколько ехать от Питера до Ярославля?

Наиболее популярный путь пролегает по трассе М‑8 «Холмогоры». Дорога тянется около 640 км и обычно занимает 8–9 часов без учёта остановок и возможных пробок. Этот маршрут примечателен тем, что ведёт через Вологду — старинный русский город, где легко сделать увлекательную паузу.

Если же выбрать дорогу через Рыбинск, путь сократится примерно до 600 км, однако на отдельных участках качество покрытия может оказаться ниже, а время в пути составит 7,5–8,5 часов.

На что обратить внимание в поездке?

На продолжительность поездки влияет немало факторов. Зимой путешествие способно затянуться на 1–2 часа из‑за снегопадов и необходимости ехать осторожнее. Выезжать лучше рано утром, до 6:00: так удаётся миновать пробки на выезде из Петербурга и при подъезде к Ярославлю. Кроме того, каждые 2–3 часа стоит делать небольшие остановки — это не только повышает безопасность, но и даёт шанс разглядеть достопримечательности, разбросанные вдоль дороги.

Где стоит остановиться по пути в Ярославль?

По пути встречается немало любопытных мест. Вологда приглашает заглянуть в местный кремль, оценить вкус знаменитого масла и полюбоваться тончайшим кружевом. Череповец, крупный промышленный центр, удивляет необычной архитектурой и богатыми музейными коллекциями.

Рыбинск, расположившийся на Волге, очаровывает исторической застройкой и грандиозной плотиной. А если свернуть с основного маршрута, можно добраться до Переславля‑Залесского — города Золотого кольца с древними монастырями и живописным Плещеевым озером.

