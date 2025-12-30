Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь

В Санкт-Петербурге рассказали, на какие даты в 2026 году больше всего планируется свадебных церемоний. Самыми востребованными для заключения брака будущим летом станут 26 июня (344 заявки), 6 июня (311 заявок) и 20 июня (301 заявление), сообщает 78.ru.

Одной из обсуждаемых дат стала 25 декабря 2025 года. На этот день поступило 389 заявлений на регистрацию брака, однако существенного наплыва желающих жениться или длинных очередей отмечено не было.

Количество поданных заявлений на 25 декабря сопоставимо с другими так называемыми «красивыми» датами — на 25 июня 2025 года пришлось 386 заявок, на 25 октября — 360, а 25 апреля — 359. Таким образом, насколько привлекательная дата не влияет на заметное увеличение числа желающих вступить в брак.

В городской администрации уточнили, что похожие числа повторяются и на других днях.

В последние годы популярность электронных сервисов для подачи заявлений продолжает расти. Подавляющее большинство пар выбирает именно этот способ, поскольку он позволяет дистанционно выбрать удобную дату и время, получить подтверждение и контролировать дальнейший процесс, не посещая лично отдел ЗАГС.

Тем самым сокращаются время на оформление документов и необходимость личного визита на первом этапе.

Ранее стало известно, что в 2025 году число разводов среди петербуржцев уменьшилось.

