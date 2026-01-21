Городовой / Полезное / Прощайте, порошки: в банку добавляю сосновую хвою и сыворотку, получаю газировку, которая шипит как шампанское
Прощайте, порошки: в банку добавляю сосновую хвою и сыворотку, получаю газировку, которая шипит как шампанское

Опубликовано: 21 января 2026 12:00
 Проверено редакцией
Газировка
Прощайте, порошки: в банку добавляю сосновую хвою и сыворотку, получаю газировку, которая шипит как шампанское
Городовой ру

В противовес промышленным газировкам, предлагается натуральный пробиотик — ферментированный напиток, обладающий сложными и интересными вкусами.

Можно экспериментировать с новыми сочетаниями. Например, сделать апельсиновую газировку с можжевельником или калиновую с сосной.

Ингредиенты для хвойно-ягодного эликсира

Приготовление этого напитка требует внимания к деталям и качеству исходных продуктов. Основой служат замороженные ягоды калины.

Необходимо взять 100 граммов калины, предварительно разморозить ее и тщательно растереть, добавив три столовые ложки натурального меда.

Для создания ферментационной среды потребуется 1,5-литровая банка. Ее следует неплотно заполнить сосновой хвоей. Затем в банку добавляют подготовленную калину с медом.

Ключевым элементом, обеспечивающим необходимую микрофлору, является сырая сыворотка — три столовые ложки. Эту сыворотку можно заменить рассолом от квашеных помидоров, поскольку оба продукта содержат полезные лактобактерии.

Важность “живых” заквасок

Подчеркивается критическая важность выбора сыворотки.

“Сырая сыворотка — жидкость, получаемая при отцеживании йогурта через мешок для отцеживания или 5-6 слоёв марли”.

Любая сыворотка, которая подвергалась нагреву выше 40 градусов или была заморожена, непригодна для этой цели, так как “лактобактерии в ней мертвы” и процесс ферментации не начнется должным образом.

После внесения всех ингредиентов банку заливают 1,5 литрами чистой воды. Емкость плотно закрывают крышкой и отправляют для ферментации в темное место при комнатной температуре на трое суток.

Ежедневный ритуал и ожидание чуда

Процесс ферментации требует ежедневного внимания. Важно “каждый день открывать банку и аккуратно перемешивать содержимое”.

Это обеспечивает равномерное распределение дрожжей и бактерий, а также выход углекислого газа, который и создает эффект газировки. Наблюдение за процессом доставляет удовольствие:

“Посмотрите, красота какая!”

По истечении трех суток напиток готов к фильтрации. Содержимое необходимо процедить через сито или марлю, чтобы удалить хвою и ягоды калины.

Финальный аккорд: шипучесть и наслаждение

Готовый, чистый напиток переливают в герметичную бутылку, охлаждают. Употреблять его можно сразу, но для достижения максимального эффекта есть небольшой секрет.

Если требуется получить обильную пену, сравнимую с шампанским, бутылку следует аккуратно встряхнуть перед открыванием.

Автор:
Ксения Пронина
Полезное
