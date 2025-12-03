«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов

В Кронштадте появился памятный камень, посвящённый российским и белорусским морским пехотинцам. Новый знак установили у мемориала десанту, который был высажен в Петергоф 5 октября 1941 года.
Тогда в операции принимали участие около 700 человек, большинство из которых погибли, среди них были и русские, и белорусы.
Торжественное открытие памятного знака совпало с празднованием 320-летия основания морской пехоты России. В мероприятии участвовали представители ветеранских организаций, молодежь и общественность, сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга.
Инициатива по установке памятного камня стала частью проекта «Камни Памяти». Эта программа начала действовать в нынешнем году сразу в двух странах — в Москве и Беларуси — и проходит под эгидой международного общественного движения «Морское братство — нерушимо!».
Основная задача проекта — сохранение исторической памяти о героических страницах прошлого.
