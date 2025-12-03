Городовой / Город / «Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов

Опубликовано: 3 декабря 2025 00:30
Городовой ру

У мемориала Петергофскому десанту «Живые, пойте о нас» появился новый памятный знак.

В Кронштадте появился памятный камень, посвящённый российским и белорусским морским пехотинцам. Новый знак установили у мемориала десанту, который был высажен в Петергоф 5 октября 1941 года.

Тогда в операции принимали участие около 700 человек, большинство из которых погибли, среди них были и русские, и белорусы.

Торжественное открытие памятного знака совпало с празднованием 320-летия основания морской пехоты России. В мероприятии участвовали представители ветеранских организаций, молодежь и общественность, сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга.

Инициатива по установке памятного камня стала частью проекта «Камни Памяти». Эта программа начала действовать в нынешнем году сразу в двух странах — в Москве и Беларуси — и проходит под эгидой международного общественного движения «Морское братство — нерушимо!».

Основная задача проекта — сохранение исторической памяти о героических страницах прошлого.

Ранее отмечалось, что в Петербурге уделяют внимание сохранности памятников, в том числе принимаются меры по их защите от загрязнений, вызванных деятельностью птиц.

Автор:
Юлия Аликова
Город
