Львы — это скучно: петербургский зоопарк, который многие не видели

Петербург по праву носит звание города львов, чьи скульптуры и барельефы царственно украшают набережные и дворцы. Однако фауна Северной столицы, запечатленная в камне, куда более разнообразна и куда более интригующа.

Внимательный взгляд обнаруживает среди пышной лепнины модерна и готики целые зоопарки — от ночных хищников до экзотических гигантов.

Ночные стражи: Филин и сова

Даже филин, или сова, не чуждый мистическому ореолу, нашел свое место в петербургском зоопарке. Дом М. В. Воейковой на Невском проспекте, 72, выполненный в стиле Северный модерн, украшен несколькими барельефами зверей.

Среди них можно заметить фигуры лебедей и хищных кошек, но филин также присутствует. Эти барельефы “почти сливаются с грубой отделкой”, требуя от наблюдателя пристального внимания.

Скрыт еще хитрее другой филин — он будто держит на крыльях эркер дома № 12 по улице Некрасова. Чтобы рассмотреть каменную птицу, необходимо встать прямо под эркером и поднять голову.

Градозащитники предполагают, что первоначальный декор включал и изображения цветов, но “со временем лепнина исчезла”, оставив лишь птицу-атланта.

Кошки, ставшие хищниками

Фигуры домашних животных также присутствуют на фасадах, но не всегда в привычном, ласковом обличье.

Доходный дом Алюшинского на Малом проспекте Петроградской стороны, созданный архитектором Александром Лишневским, украшен барельефами, которые далеки от милых котиков.

“Четвероногие на доходном доме выгнули спины, распушили хвосты и хищно смотрят на прохожих”.

В схожей, более агрессивной манере, исполнены и животные на доме № 66 того же Малого проспекта П. С. Здесь львы, “под стать котам”, также хищно демонстрируют клыки.

Готика и крылатые тени: Летучие мыши

Архитектор Александр Лишневецкий, известный своим пристрастием к готике и модерну, украшал свои творения не только “демоническими котами”. Дом 55-57 на Садовой улице — яркий пример этого стиля.

“А что может быть более готичным, чем летучие мыши?”.

Несмотря на мистический облик здания, в нем располагались организации, приносящие пользу горожанам — например, родильный приют и оспопрививочный пункт.

Экзотика на фасаде: Слоны

Появление живых слонов в Петербурге всегда становилось событием. Каменные же их изображения оказались более долговечными, хотя и они подвергались изменениям.

Слоны украшали фасад дома Ф. Минаева (пересечение Восстания, 2/Невский проспект 116), построенного архитектором П. И. Гилёвым. Нарядное здание с полуколоннами и наличниками имело маскарон слона.

В этом доме находилась гостиница «Эрмитаж». К сожалению, дореволюционное здание было снесено в 2006 году, но фасад воссоздали, и теперь покупатели торгового центра вновь могут “полюбоваться слонами по пути в магазин”.

Редкий гость Севера: Медведь

Хозяин леса — нечастый гость в городской застройке, но и он нашел свое место на Петроградской стороне. Две скульптуры медведей встречаются на домах.

Одна расположена на том же доходном доме И. Ф. Алюшинского (Малый проспект П. С., 66), где обитают сердитые коты. Второй дом с медведем построил архитектор Сима Минаш для К. И. Волькенштейна.

Здание, выполненное в стиле модерн, украшено “реалистичным изображением животного”, что было в моде в начале XX века.

