Кассир сказала, что такую гречку берут только нищие, а я рискнул: вот что почувствовал после теста

Новости по теме

Чугун засияет уже 20 минут спустя: чудо-смесь из трех ингредиентов с кухни оттирает даже старый жир

Перейти

Вековой жир из холостяцкой микроволновки отлетит за 10 минут: проверил сам, теперь эмаль блестит как новогодняя гирлянда

Перейти

Рабочий с очистной объяснил, что происходит со смытыми салфетками и жиром со сковород: зрелище не для слабонервных

Перейти

Не только наряд: стилисты раскрыли, как на Рождество блистать и образом, и сервировкой стола

Перейти

Камыши, тюлени, болота: сжигаем жир с боков после новогоднего оливье по экотропам Петербурга и Ленобласти

Перейти