Кассир сказала, что такую гречку берут только нищие, а я рискнул: вот что почувствовал после теста

Недавно в одной из провинциальных торговых сетей удалось купить занятный образец кулинарной мысли — так называемую «богатырскую» гречневую кашу с говядиной. А точнее, с её загадочным присутствием-отсутствием, которое заставляет вспомнить знаменитый парадокс кота Шрёдингера.
Продукт выпущен под частной маркой «Яркая цена» и стоит сущие копейки, около пятидесяти рублей за банку. Как сказала продавщица, этот экземпляр часто берут нищие, хотя как по мне, они могли бы купить ядрицу наразвес.
Изучение этикетки вызывает ироничное удивление. На банке скромно указано «со вкусом говядины», но в составе значится лишь говяжий жир. По логике производителей, раз жир — часть животного, значит, каша действительно «с говядиной». Сама гречка окружена целой свитой ингредиентов: тут и рис как краситель, и желирующие агенты, и усилители вкуса.
Открыв банку, я обнаружил именно гречку, которая и пахла, и выглядела соответственно. Никаких следов мяса при тщательном осмотре найдено не было. Вкус был простым, гречневым, с едва уловимыми нотами того самого жира. Блюдо я быстро доел, предварительно немного подсолив — в голодный момент оно пришлось вполне кстати. Правда, вопрос, зачем потребовалось столько лишних компонентов, остался открытым.
Особое веселье вызвала картинка на банке с «вариантом сервировки», где консервированную гречку предлагается подать с куском отварной говядины. Видимо, это и есть тот самый способ наконец-то встретить в этой каше обещанное богатырское мясо.