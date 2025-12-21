Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы

Представьте анкету на сайте, где в графе «род занятий» значится «самодержец Всероссийский», а в разделе «о себе» — история про свержение мужа с престола.

Пользователь «Екатерина Алексеевна» ищет не просто спутника для прогулок по Летнему саду. Ей требуется персона на особой, эксклюзивной должности — с доступом в личные покои и к государственным тайнам одновременно. И да, конкуренция — дикая.

За тридцать четыре года правления через эту негласную «должность» прошло чуть больше двух десятков мужчин. Сотни провалились на кастинге. Какие же качества были пропуском в самый близкий круг императрицы?

1. Интеллект как боевое оружие

Главным пунктом в негласной инструкции значился острый ум. Екатерина терпеть не могла скучных собеседников. Её избранник должен был уметь парировать в словесном поединке, строить стратегии не только в интригах, но и в управлении империей.

Взять того же Потёмкина — его ум для императрицы был мощнейшим афродизиаком. Поэт Державин писал о нём с почти мифическим размахом:

«Одной рукой он в шахматы играет, другой рукою он народы покоряет».

2. Образованность и жажда знаний

Эпоха — просвещённая, императрица — философ на троне. Соответственно, фаворит должен был «пожирать» книги и идеи с аппетитом, достойным гвардейца.

Екатерина обожала делиться прочитанным и ждала ответной реакции. Про молодого Александра Ланского она восхищённо сообщала в письме: «Он всё "пожирает". В одну зиму он "пожирал" поэтов и поэмы, в другую — несколько историков… Не получив образования, мы приобретаем бесчисленные познания». Проще говоря, проект «идеальный любовник» включал в себя и курс по самообразованию.

3. Артистизм и музыкальный дар

Талант скрашивающий не только политические будни, но и досуг, ценился чрезвычайно. Идеально, если кавалер умел не только красиво говорить, но и красиво петь. Иван Римский-Корсаков, например, попал в фавориты во многом благодаря своему голосу и игре на скрипке.

Императрица отмечала, что «все — не только люди, но и животные — заслушиваются его игрой». После такого — кто устоит? При нём музыкальные вечера при дворе вышли на новый уровень.

4. Энергия молодости

Здесь статистика беспристрастна: большинство фаворитов были младше Екатерины, и часто — на два-три десятка лет. Юношеский энтузиазм, пыл и, простим ей эту слабость, приятная внешность были весомыми аргументами.

Вспоминая своего первого возлюбленного, Сергея Салтыкова, императрица писала: «Он был прекрасен, как день… Ему было 25 лет… Я не поддавалась всю весну и часть лета». Что ж, даже великие императрицы иногда заставляют себя ждать.

Итак, портрет идеального кандидата: молодой, но не глупый, образованный, но не занудный, с блеском в глазах и парой талантов на выбор. Главное — понимать, что твоя роль не ограничится спальней.

Тебе предстоит совмещать обязанности личного психолога, министра без портфеля, дискуссионного клуба и придворного артиста. Зарплата — баснословная, бонусы — исторические, но и увольнение могло быть мгновенным. Карьерный рост? Ну, князь Таврический Потёмкин — тому пример.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.