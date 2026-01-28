Городовой / Полезное / Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Есть ли военная кафедра в СПбГУ? Вопросы о Петербурге
Купил сыр «Красная цена», и это не стыдно: вот что я беру без зазрения совести, а что обхожу стороной Полезное
Детские товары на маркетплейсах: петербуржцы решили закупаться онлайн Город
Язык отражает страх: почему работа на кассе больше не пугает, а кривлянье перед камерой стало хуже, чем дворницкое ремесло Общество
Почему Санкт‑Петербург называют «Питером»?  Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен

Опубликовано: 28 января 2026 18:15
 Проверено редакцией
гороховый суп
Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен
Фото: Городовой.ру

Почему у одних гороховый суп получается скучным, а у других — наваристым, ароматным и по-настоящему ресторанным? Шеф-повар Антон Сальников раскрывает несколько профессиональных секретов, которые превратят простое блюдо в кулинарный шедевр.

Ключевые этапы

1. Долгое замачивание. «Мы за сутки всегда замачиваем горох», — советует шеф. Это делает его нежнее и сокращает время варки. Залейте колотый горох холодной водой минимум на 8-12 часов.

2. Наваристый бульон. Не жалейте времени на основу. Лучше всего варить бульон на говяжьих или свиных костях в течение 2-3 часов. Это даст ту самую глубину вкуса.

Секретный ингредиент — «дымок»

Главный акцент, по мнению повара, — копчёности. «В конце добавляем копчености. Можно и в середине варки их положить. Они вкус дадут нужный». Идеально подойдёт копчёная свиная рулька, рёбрышки, бекон или охотничьи колбаски. Их можно добавить в процессе варки для аромата, а перед подачей нарезать кусочками и вернуть в суп. Этот лёгкий дымный оттенок делает вкус блюда по-настоящему насыщенным.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью