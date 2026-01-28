Кастрюля горохового супа улетает за два дня: уровень ресторана Мишлен

Почему у одних гороховый суп получается скучным, а у других — наваристым, ароматным и по-настоящему ресторанным? Шеф-повар Антон Сальников раскрывает несколько профессиональных секретов, которые превратят простое блюдо в кулинарный шедевр.

Ключевые этапы

1. Долгое замачивание. «Мы за сутки всегда замачиваем горох», — советует шеф. Это делает его нежнее и сокращает время варки. Залейте колотый горох холодной водой минимум на 8-12 часов.

2. Наваристый бульон. Не жалейте времени на основу. Лучше всего варить бульон на говяжьих или свиных костях в течение 2-3 часов. Это даст ту самую глубину вкуса.

Секретный ингредиент — «дымок»

Главный акцент, по мнению повара, — копчёности. «В конце добавляем копчености. Можно и в середине варки их положить. Они вкус дадут нужный». Идеально подойдёт копчёная свиная рулька, рёбрышки, бекон или охотничьи колбаски. Их можно добавить в процессе варки для аромата, а перед подачей нарезать кусочками и вернуть в суп. Этот лёгкий дымный оттенок делает вкус блюда по-настоящему насыщенным.