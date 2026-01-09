От столицы российской мистики до бизнес-центра: двойная жизнь заброшенного «Красного треугольника»

Секреты самого грязного и самого дешевого бизнеса в центре Петербурга.

Петербург, город парадных фасадов и строгой геометрии, хранит иные, гораздо более суровые пейзажи.

Известный район «Красный треугольник» — бывшая фабрика резиновых изделий — представляет собой культовое, но полузаброшенное пространство, живущее своей, независимой жизнью.

Визуально этот комплекс удручает: разбитые окна, разрушенные стены, повсеместная грязь. Тем не менее, внутри этого индустриального ландшафта кипит активность.

Экономика руин и бюджетный магнит

Вопреки очевидному запустению, помещения в “Красном треугольнике” не пустуют. Здесь размещены офисы, склады и действующие производства.

Множество вывесок свидетельствует о том, что историческое место превратилось в зону бюджетной аренды, привлекательной благодаря своему расположению у Обводного канала — это “вам не окраина города”.

Жизнь здесь бьет ключом:

“В этом районе есть свой подвального типа продуктовый магазинчик, где в обеденное время не протолкнуться”.

Наблюдается и своего рода инфраструктура для работников:

“Есть тут и кафе-столовая. Внутри все очень даже прилично и пустых мест в обед вы тут вряд ли найдете”.

При этом арендаторы не спешат вкладываться в ремонт. Причина — многолетние, но пока не реализованные обещания города привести район в порядок и трансформировать его в общественное или административное пространство.

Зона контрастов и скрытых рисков

Район поражает резкими контрастами. Вокруг царит разруха, но на улицах можно увидеть “припарковано много хороших машин”. Это вызывает удивление и тревогу:

“Все выглядит очень ненадежно, а где-то даже ленточкой повязано, как бы намекая, что туда не стоит ходить”.

Однако эта атмосфера опасности и дешевизны не останавливает предпринимателей, для которых низкая стоимость аренды является решающим фактором.

“Если хочешь дешево, то тебе сюда и это фактор решающий,” — это мантра “Красного треугольника”.

Сам вид района навевает мысли о съемках — “не зря тут снималось много фильмов про войну”. Несмотря на то, что офисы кажутся лишь “чуть более грязными и пыльными”, чем обычные, чувствуется наличие “много действующих производств”.

Инвестиционный мираж и проблема наследия

Судьба территории, которую в социальных сетях знают даже те, кто не живет в Петербурге, остается предметом обсуждений на высоком уровне.

Недавно стало известно, что Смольный прорабатывает вопрос вовлечения территории в инвестиционный оборот, оценивая затраты на преображение объекта в колоссальные 45 млрд рублей.

Однако конкретика отсутствует. Власти не получили обещанную инвестором в 2021 году концепцию редевелопмента. Ключевой момент, по мнению экспертов — сохранение исторического ансамбля:

“Исторический ансамбль должен быть сохранён и приспособлен для современного использования”.

Проблема усугубляется состоянием зданий, многие из которых входят в реестр объектов культурного наследия.

“В памятниках разбиты окна, проломлена кровля, они привлекают подростков и маргиналов”.

КГИП фиксирует плачевную ситуацию:

“В настоящее время здания частично используются под офисные функции или под производственные цели, частично не используются и заброшены, что ускоряет их разрушение”.

За последние годы там произошло около 20 пожаров.

Сделка без сделки

Принятие конкретного решения откладывается до проведения изыскательных работ и инвентаризации. Эксперты единодушны: без частного инвестора реновация невозможна.

Представитель производственного кластера, адвокат Анна Ганул, отмечает правовые трудности:

“Многие собственники столкнулись с тем, что найти проектную компанию, готовую взяться за производственные здания на территории “Красного треугольника”, очень непросто”.

В результате многие проекты замерли на этапе согласования.

В то время как часть корпусов ближе к Старо-Петергофскому проспекту выглядит относительно прилично, судьба большей части комплекса остается подвешенной.

В 2023 году обсуждались даже планы по переводу части территории в промышленную зону или разрешению точечной застройки высотой до 75 метров, что вызвало споры о нарушении видовых осей предмета охраны исторического поселения.

Пока городские власти и бизнес не придут к единому знаменателю, “Красный треугольник” продолжит свое существование как самый атмосферный и самый рискованный актив в центре Петербурга.

