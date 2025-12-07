Городовой / Город / Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мечты о чуде отложены: «Зенит» без суеты обыграл «Акрон» — 2:0 Город
Не только шары на Стрелке: что объединяет Казанский собор, Царское Село и одну гранитную легенду Город
Гигантская очередь в Эрмитаж: что происходит у дверей музея Город
Три часа до Выборга: почему финский вокзал сбежал из-под Петербурга Общество
В Северной столице обсудят, как строить тёплые дома за Полярным кругом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей

Опубликовано: 7 декабря 2025 14:57
Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей
Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей
Городовой ру

Почти четыре из десяти вакансий предусматривают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге больше всего предложений с высокой оплатой труда зафиксировано в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов. Такой вывод сделала пресс-служба сервиса по поиску работы «Авито Работа». Уже этой осенью около 39% объявлений в этой сфере предполагают заработок свыше 100 тысяч рублей ежемесячно для специалистов с опытом от одного до трёх лет.

Отрасли тяжёлого машиностроения заняли вторую позицию по уровню предлагаемых зарплат: порядка 36% вакансий предусматривают доход на уровне 100 тысяч рублей и выше. Третью строчку по количеству высокооплачиваемых предложений занимает транспортное машиностроение, где 35% работодателей обещают аналогичный уровень вознаграждения.

Общие данные за осенний период показывают, что 14% вакансий на платформе относятся к числу хорошо оплачиваемых. При этом в анализ не были включены предложения с командировками и работа в области информационных технологий.

Эксперты сервиса отметили значительный прирост количества вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в некоторых регионах страны за последний год:

  • Крым — прирост на 94%
  • Рязанская область — увеличение на 75%
  • Орловская область — рост на 73%

По словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», «в регионах реализуются проекты, связанные с расширением производства и запуском инфраструктуры, что приводит к увеличению числа привлекательных вакансий, особенно в складской логистике и на промышленных предприятиях».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью