Кирпичи дороже клавиатур: в Петербурге теперь самые большие зарплаты у строителей

В Санкт-Петербурге больше всего предложений с высокой оплатой труда зафиксировано в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов. Такой вывод сделала пресс-служба сервиса по поиску работы «Авито Работа». Уже этой осенью около 39% объявлений в этой сфере предполагают заработок свыше 100 тысяч рублей ежемесячно для специалистов с опытом от одного до трёх лет.
Отрасли тяжёлого машиностроения заняли вторую позицию по уровню предлагаемых зарплат: порядка 36% вакансий предусматривают доход на уровне 100 тысяч рублей и выше. Третью строчку по количеству высокооплачиваемых предложений занимает транспортное машиностроение, где 35% работодателей обещают аналогичный уровень вознаграждения.
Общие данные за осенний период показывают, что 14% вакансий на платформе относятся к числу хорошо оплачиваемых. При этом в анализ не были включены предложения с командировками и работа в области информационных технологий.
Эксперты сервиса отметили значительный прирост количества вакансий с зарплатами выше 100 тысяч рублей в некоторых регионах страны за последний год:
- Крым — прирост на 94%
- Рязанская область — увеличение на 75%
- Орловская область — рост на 73%
По словам Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», «в регионах реализуются проекты, связанные с расширением производства и запуском инфраструктуры, что приводит к увеличению числа привлекательных вакансий, особенно в складской логистике и на промышленных предприятиях».