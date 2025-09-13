Городовой / Общество / От Петербурга до Пекина: россияне уже готовы к безвизовому режиму с Китаем
От Петербурга до Пекина: россияне уже готовы к безвизовому режиму с Китаем

Опубликовано: 13 сентября 2025 23:00
Китай
От Петербурга до Пекина: россияне уже готовы к безвизовому режиму с Китаем
globallookpress/ Vasilii Smirnov

Туроператоры прогнозируют, что Китай может стать столь же популярным направлением для россиян, как Турция или Таиланд.

С 15 сентября Россия и Китай запускают ежегодный эксперимент с безвизовым режимом, который позволяет россиянам ездить в Китай до 30 дней по обычному загранпаспорту без оформления визы.

Раньше россияне могли использовать Китай без визы только в составе туристических групп и на ограниченное время. Теперь самостоятельные путешественники могут свободно планировать поездки.

Как россияне уже реагируют?

Жители Санкт-Петербурга, например, уже активно бронируют отели в Китае: рост бронирований после 15 сентября увеличится на 13% за сутки. Популярнее всего — Пекин и Шанхай.

Петербург занимает второе место по таким показателям, а в лидерах Москва, пишет сайт Яндекс. Путешествия.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
