Клещи будут «обходить» ваш участок за семь верст: высадите по периметру эти растения

Это не только безопасно, но еще и очень красиво.

С наступлением тепла во всех регионах России активизировались клещи. Эти маленькие членистоногие не такие уж и безобидные. Были смертельные случаи после укуса не только животных, но и людей. Чтобы не подпустить и на пушечный выстрел этих непрошенных гостей к вашему дачному участку, запомните несколько полезных лайфхаков. Тут можно легко обойтись даже без покупных репеллентов.

Что высадить

Оказалось, что клещи терпеть не могут некоторые запахи, которые для человека вполне себе нормальные. Например, по периметру огорода можно высадить бархатцы. Знающие дачники представляют их омбре. Пахнут они сильно и ярко. Кроме того, это будет неким украшением территории.

Источник фото: Legion-Media

Также стоит высадить полынь. Она не только защитит вас от клещей, но и избавит от вредителей фрукты и овощи. Запах отпугнет тлю, белокрылку, плодожорку, морковную муху.

Кроме того, эта трава вам еще пригодится для настоев. Такой водой можно опрыскивать зараженные растения и количество вредителей на них уменьшиться в разы. Для этого 300 граммов травы залейте пятью литрами кипятка и настаивайте час. После процедите и перелейте в пульверизатор.

Источник фото: Legion-Media

Запах кавказской ромашки, пижмы, розмарина, базилика и мяты также неприятен для клещей. Некоторые из вышеперечисленных культур вполне можете использовать при приготовлении блюд, так что вы не только членистоногих отпугнете, но и вкусный ужин подадите.

Чем намазаться

Если вы отправляетесь в лес, на дачу или на природу, а химические репелленты использовать не хотите, возьмите на заметку пять простых вариантов народных средств. Растворите в 100 миллилитрах воды половину чайной ложки масла чайного дерева, гвоздичного, елового или эвкалиптового. Хорошо потрясите и смажьте открытые участки тела этой жидкостью. Можно немного нанести на одежду. Ненавидят клещи и такие прекрасные цветы как герань и лаванда.

Также аромат яблочного уксуса кровососам не по нраву. Можно смазать им края одежды, например, штанов. Также брызнуть немного на обувь. Запах лука и чеснока клещи тоже не любят, поэтому заядлые туристы советуют перед прогулкой съесть пару зубчиков или долек слезливого овоща. Конечно, это может отпугнуть и людей, но безопасность превыше всего.

Кожу и тань можно смазать раствором с березовым дегтем. Всего 700 граммов залейте двумя литрами воды, оставьте на сутки. Используйте перед походами в лес. А есть еще один необычный способ, который до сих пор используют лесники и охотники. Они снимают верхнюю одежду и кладут прямо на муравейник. Спустя 15 минут стряхивают насекомых и надевают все на себя. Муравьиная кислота также отпугивает клещей.

Источник фото: Legion-Media