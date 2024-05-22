Клининг вызывать не придется: отмыть диван от пятен помогут эти народные средства

Рано или поздно на диване все равно появятся пятна, как бы тщательно за чистотой вы не следили. Жирные следы, фломастеры, въевшаяся пыль или соус — отмыть все это, казалось бы, собственными силами невозможно. Не спешите набирать номер клининга и платить специалистам баснословные деньги. Сначала попробуйте простые лайфхаки и вы точно удивитесь результатам.

Если пятна видимые, то сделайте из соды и воды кашицу, по консистенции напоминающую сметану. Смажьте загрязнения и оставьте все примерно на полчаса. После смойте влажной губкой и оставьте высыхать.

Смешайте в емкости литр воды, 100 миллилитров столового уксуса, 50 граммов соды и одну чайную ложку моющего средства для посуды. Хорошо все перемешайте и нанесите на пятно примерно на пять минут. Почистите щеткой, а после пройдитесь пылесосом. Такая жидкость не подойдет, если диван у вас сделан из натуральной замши или кожи.

Можно сделать еще один вариант домашнего очистителя. Смешайте столовую ложку жидкого мыла, чайную ложку соли и четыре капли глицерина. Пятна потрите получившейся смесью, а после смойте губкой, смоченной в чистой воде указано на портале «Диван».

Лимонный сок также помогает вывести грязь, но делать нужно это с осторожностью. На темной мебели могут остаться следы. Этот метод лучше подойдет для светлых поверхностей.

Источник фото: Legion-Media