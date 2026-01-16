Городовой / Город / Клон кота или собаки — теперь реальность, но цена кусается: 4 миллиона
Опубликовано: 16 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Минимальные затраты на клонирование любимого животного для жителей России сегодня составляют 4 миллиона рублей. В эту сумму входят расходы на взятие анализа, проведение лабораторных процедур, а также транспортировку исходного материала и клона. Обычно за забор образца просят примерно три тысячи рублей.

Однако гораздо больших вложений требует криоконсервация клеток — их сохраняют в жидком азоте за сумму до 150 тысяч рублей. Между тем, получение повторяющего питомца не гарантировано: если процедура окажется неудачной или возникнут проблемы при перевозке, вернуть деньги будет практически невозможно. Граждане, обращающиеся за такими услугами, должны учитывать отсутствие серьёзных гарантий.

Сегодня все организации, готовые предоставить возможность клонирования домашних животных, работают за границей и требуют всю сумму заранее. Есть исключения: по информации представителя одной из компаний-посредников, китайские организации соглашаются принять 60% предоплаты, а оставшуюся часть — при получении результата. Такой подход несколько снижает финансовые риски, но всё же не избавляет от них полностью.

Юлия Аликова
Город
