Кочевники и монголы: какие мифы связаны с возникновением третьей группы крови
История с возникновением третьей группы крови имеет множество мифов. Разбираемся, почему ее называют «кровью мигрантов» и что интересного стоит знать об этой группе.
История возникновения
Третья группа крови появилась примерно 10-15 тысяч лет назад у предгорья Гималаев (Индия/Пакистан), сообщает Научно-производственный центр трансфузиологии.
Именно там народы стали вести мобильный образ жизни, перемещаясь с места на место в поисках пастбищ и воды для скота.
Есть гипотеза, что ген, отвечающий за третью группу крови, возник в результате мутации, которая дала носителям определенные преимущества.
Якобы эти люди могли лучше переваривать мясо и молочные продукты, которые были основой их рациона. Они имели универсальную пищеварительную систему в отличие от городских жителей. Но научных доказательств этому нет.
Почему третья группа крови связана с монголами?
В XIII веке монгольские завоевания под предводительством Чингисхана охватили огромные территории от Азии до Восточной Европы.
Это не только изменило политическую карту, но и оставило глубокий генетический след. Ученые подсчитали, что около 16 миллионов мужчин в Азии — прямые потомки одного человека — Чингисхана.
Монголы активно распространяли свои гены, в том числе благодаря социальной структуре, где успешные воины имели много потомков. Их кровь, преимущественно третьей группы, распространилась на завоеванных территориях.
Это и объясняет высокую частоту этой группы в Монголии, Казахстане и даже в некоторых регионах России.
Мифы об особенностях носителей третьей группы крови
Есть миф, что именно люди с третьей группой крови лучше переваривают молочные продукты, который был важной частью рациона кочевников.
Также считается, что носители третьей группы крови обладают повышенной устойчивостью к некоторым инфекциям, например, к чуме. А их обмен веществ более эффективный.
Однако нет научных доказательств, что это действительно так. Тот факт, что люди выживали в степях и при высоких нагрузках еще не подтверждают такие выводы.
Как третья группа крови влияет на современного человека?
Сегодня третья группа крови встречается примерно у 10-20% населения мира, но ее распределение неравномерно. Она преобладает в регионах, связанных с историей кочевых народов.
С медицинской точки зрения, третья группа крови важна при переливании крови. Люди с этой группой имеют на поверхности эритроцитов антиген В, а в плазме — антитела к антигену А.
Это значит, что при переливании нужно учитывать совместимость не только по группе, но и по резус-фактору, чтобы избежать осложнений.
Третья группа крови — это своего рода генетический след древних кочевников, которые освоили степи Азии.
Сегодня, глядя на карту распространения групп крови, мы видим, как события тысячелетней давности продолжают влиять на нас.