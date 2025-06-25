Часто носителей третьей группы крови считают потомками кочевников.

История с возникновением третьей группы крови имеет множество мифов. Разбираемся, почему ее называют «кровью мигрантов» и что интересного стоит знать об этой группе.

История возникновения

Третья группа крови появилась примерно 10-15 тысяч лет назад у предгорья Гималаев (Индия/Пакистан), сообщает Научно-производственный центр трансфузиологии.

Именно там народы стали вести мобильный образ жизни, перемещаясь с места на место в поисках пастбищ и воды для скота.

Есть гипотеза, что ген, отвечающий за третью группу крови, возник в результате мутации, которая дала носителям определенные преимущества.

Якобы эти люди могли лучше переваривать мясо и молочные продукты, которые были основой их рациона. Они имели универсальную пищеварительную систему в отличие от городских жителей. Но научных доказательств этому нет.

Почему третья группа крови связана с монголами?

В XIII веке монгольские завоевания под предводительством Чингисхана охватили огромные территории от Азии до Восточной Европы.

Это не только изменило политическую карту, но и оставило глубокий генетический след. Ученые подсчитали, что около 16 миллионов мужчин в Азии — прямые потомки одного человека — Чингисхана.

Монголы активно распространяли свои гены, в том числе благодаря социальной структуре, где успешные воины имели много потомков. Их кровь, преимущественно третьей группы, распространилась на завоеванных территориях.

Это и объясняет высокую частоту этой группы в Монголии, Казахстане и даже в некоторых регионах России.

Мифы об особенностях носителей третьей группы крови

Есть миф, что именно люди с третьей группой крови лучше переваривают молочные продукты, который был важной частью рациона кочевников.

Также считается, что носители третьей группы крови обладают повышенной устойчивостью к некоторым инфекциям, например, к чуме. А их обмен веществ более эффективный.

Однако нет научных доказательств, что это действительно так. Тот факт, что люди выживали в степях и при высоких нагрузках еще не подтверждают такие выводы.

Как третья группа крови влияет на современного человека?

Сегодня третья группа крови встречается примерно у 10-20% населения мира, но ее распределение неравномерно. Она преобладает в регионах, связанных с историей кочевых народов.

С медицинской точки зрения, третья группа крови важна при переливании крови. Люди с этой группой имеют на поверхности эритроцитов антиген В, а в плазме — антитела к антигену А.

Это значит, что при переливании нужно учитывать совместимость не только по группе, но и по резус-фактору, чтобы избежать осложнений.

Третья группа крови — это своего рода генетический след древних кочевников, которые освоили степи Азии.

Сегодня, глядя на карту распространения групп крови, мы видим, как события тысячелетней давности продолжают влиять на нас.