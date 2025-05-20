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Белые ночи Петербурга: в чем заключается магия этого явления

20 мая 2025 23:01
белые ночи
Белые ночи Петербурга: в чем заключается магия этого явления
globallookpress/ Bulkin Sergey

Белые ночи как природное и культурное чудо.

Каждое лето Санкт-Петербург превращается в город-сказку — наступает время белых ночей, удивительного природного явления, когда привычной темноты просто не бывает. Город не спит: настроение романтическое, в скверах и парках поют соловьи, а атмосфера будто соткана из тепла, легких сумерек и предвкушения чуда.

Что же такое белые ночи? Научное объяснение феномена

Белыми ночами называют период, когда даже в полночь не наступает настоящая тьма. Небо остается светлым, как в мягких сумерках, — вечер плавно перетекает в утро, а ночь словно исчезает.

Это связано с тем, что Солнце заходит за горизонт неглубоко — всего на 6–9 °. Его свет продолжает рассеиваться в атмосфере, подсвечивая небо и не давая наступить полной темноте.

Астрономия белых ночей: Географическое положение и наклон Земли

От весеннего до осеннего равноденствия Земля наклонена северным полушарием к Солнцу. В Арктике и за полярным кругом (примерно 66-я параллель) в это время начинается полярный день — Солнце не заходит вовсе.

Как пишет пресс-служба «Лахта Центра», Санкт-Петербург расположен почти на 60-й параллели, и благодаря этой широте горожане могут наблюдать белые ночи почти два месяца подряд.

Когда наступает волшебное время? Календарь белых ночей

Официально белые ночи в Петербурге приходятся на период с 11 июня по 2 июля. Фактически они ощущаются с конца мая (25–26-го числа) и длятся до середины июля (примерно до 16–17-го числа).

Пик белых ночей совпадает с днем летнего солнцестояния, когда ночь самая короткая в году.

Интересные факты: Культурное значение и вдохновение для творчества

В период белых ночей Солнце садится около 22:00, а восходит уже около 4:00. Его траектория по небу — пологая и медленная, поэтому закаты и рассветы в это время особенно продолжительны и живописны.

Белые ночи — не только природное, но и культурное явление: в это время проходят фестивали, ночные экскурсии, водные прогулки. Самое известное событие этого периода — традиционный праздник выпускников «Алые паруса».

Белые ночи вдохновляли поэтов, писателей, художников. Им посвящены стихи Пушкина, повесть Достоевского, десятки фильмов и музыкальных произведений.

«Одна заря сменить другую Спешит, дав ночи полчаса…» — писал А.С. Пушкин, воспевая красоту петербургских белых ночей.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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