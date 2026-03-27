Когда лучше играть свадьбу в 2026 году: советы астролога - всего несколько дней

Календарь благоприятных дат для свадьбы в 2026 году

Даже если вы далеки от мира эзотерики, наверняка хоть раз задумывались о том, как заручиться поддержкой Вселенной в важные моменты жизни. Свадьба – одно из таких событий. Конечно, дата не определяет, какой будет семейная жизнь. Но если вам хочется добавить немного доброго чуда в этот важный день, то эксперты портала "Гороскопы" подготовили календарь благоприятных дат для бракосочетания в 2026 году.

24 апреля 2026 года.

Этот день обещает прочный и надежный союз. Растущая Луна, Венера в Тельце и энергия чисел 2 и 4 гармонично усиливают благотворное влияние друг друга.

18 мая 2026 года.

Секстиль Венеры и Марса, Растущая Луна и энергия шестерки сулят не только счастье в любви, но и удачу в совместных делах.

13 августа 2026 года.

Если число 13 вас не пугает, смело выбирайте эту дату! Растущая Луна, Венера в Весах и нумерологическая сумма, равная 4, создают сразу три удачных фактора для крепкого брака.

15 августа 2026 года.

Особенно благоприятный день для тех, кто ценит не только взаимную любовь, но и материальное благополучие в семейной жизни.

20 августа 2026 года.

Венера все еще в Весах, Луна продолжает расти, а двойка обещает надежное партнерство, основанное на любви и доверии.

22 августа 2026 года.

Этот день идеально подойдет для пар, которые давно знают друг друга, успели проверить свои чувства и вместе преодолеть жизненные преграды.

24 августа 2026 года.

Энергии этого дня обещают счастливый и прочный союз тем, кто вступает в брак, хорошо все обдумав и руководствуясь не только чувствами, но и здравым смыслом.

Важное предупреждение.

В конце 2026 года землян ждет период, когда ретроградными будут сначала Венера, затем Меркурий, а позже — Юпитер. С астрологической точки зрения такое время для свадьбы считается сомнительным. Если вы планируете торжество на конец года, возможно, стоит пересмотреть даты или проконсультироваться с астрологом.

