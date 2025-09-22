Лучший результат по стране: Кудрово, Мурино, Бугры и Янино меняют общепит Ленобласти

Несмотря на то, что петербуржцы стали меньше ходить в кафе, общепит в регионе процветает.

С начала 2025 года в заведениях общепита Петербурга количество заказов снизилось на 9% по сравнению с прошлым годом.

Петербуржцы стали реже заходить в рестораны и больше делать заказов на доставку.

Однако обороты общепита в городе в целом выросли на 2% за первые восемь месяцев. Все благодаря увеличению среднего чека.

Сейчас посетитель тратит в среднем 597 рублей, что на 13% выше, чем в 2024 году, пишет 78.ru.

Ленобласть растет быстрее

В Ленинградской области дела обстоят намного лучше. Там общепит показал рост оборота на целых 42%, а количество покупок увеличилось на 26%.

Средний чек также подрос на 13%, сейчас он составляет 544 рубля. Это один из самых впечатляющих результатов по всей стране, пишет РБК.

Почему так получается?

Эксперты связывают эту тенденцию с растущим спросом в пригородах с новым жильем и населением. Особенно заметен подъем в таких местах, как Кудрово, Мурино, Бугры, Янино, пишет ДП.

Люди там покупают больше еды вне дома и часто выбирают качественные или более дорогие варианты.