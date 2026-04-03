Когда пройдет выставка самоцветов в Санкт-Петербурге?

В 2026 году в Санкт-Петербурге проходит несколько выставок, посвящённых самоцветам, минералам и ювелирным изделиям. Одно из таких мероприятий — семейный фестиваль «МинералФест», который состоится 11–12 апреля в Петроконгрессе.

МинералФест

«МинералФест» — это семейный фестиваль для любителей минералов, украшений, предметов интерьера и подарков ручной работы. Мероприятие включает в себя большой маркет, мастер-классы, лекции и другие активности.

Место проведения: ПетроКонгресс (ул. Лодейнопольская, 5, 3 минуты пешком от м. «Чкаловская»).

Часы работы: с 12:00 до 20:00.

Что можно увидеть и сделать на фестивале:

Маркет. Более 100 участников представят минералы-талисманы, метеориты, древние окаменелости (например, зубы динозавров), украшения ручной работы из серебра, меди, титана, латуни с натуральными камнями, а также изделия из дерева, кожи, ювелирной смолы, бисера. Будут доступны декор для дома, свечи, керамические изделия, сувениры и игрушки.

Бесплатные лекции. В программе — выступления о минералогии, литотерапии, а 12 апреля пройдёт спецлекция о метеоритах.

Мастер-классы. Для взрослых и детей проведут около 20 мастер-классов, например, по изготовлению украшений из натуральных камней, росписи кашпо, шкатулок и держателей для телефона из гипса. Также можно будет создать «дерево желаний» или «чакровое дерево» из натуральных камней.

Индивидуальный подбор камня. Специалисты помогут выбрать минерал под конкретный запрос.

Ремонт и переборка бус и браслетов. Можно будет восстановить или изменить свои украшения.

Розыгрыши призов. От участников, партнёров и организаторов будут разыгрываться различные подарки, например, подвеска с аквамарином и херкимерским алмазом, браслет из окаменелого коралла, свеча ручной работы с пиритом, яйцо из радужного флюорита и агат.

Своп. Можно будет обменяться минералами и украшениями.

Как попасть: вход по пригласительным билетам. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля или в его группе во «ВКонтакте».

Другие мероприятия

Также в 2026 году в Санкт-Петербурге запланированы другие выставки, связанные с самоцветами и ювелирными изделиями. Например, выставка-ярмарка «Мир камня» должна пройти 18–21 июня в Большом Гостином дворе. На ней будут представлены ювелирные украшения, камнерезные изделия, коллекционные минералы, метеориты, шунгит и другие товары.

