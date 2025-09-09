Городовой / Город / Рождение мастеров кино: чем запомнилось 9 сентября в истории Петербурга
Рождение мастеров кино: чем запомнилось 9 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 9 сентября 2025 08:02
Обрушение моста, строительство больницы, создание института кино
Рождение мастеров кино: чем запомнилось 9 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

Как в Петербурге строились больницы, основывались общества и рождались новые профессии.

Девятое сентября в истории Санкт-Петербурга отмечено несколькими значимыми событиями, каждое из которых отражает различные грани жизни города.

1826: мистика и реальность

9 сентября 1826 года было открыто движение по цепному Египетскому мосту через Фонтанку.

Его уникальность заключалась в конструкции — он «висел» на тройных нитях металлических цепей. Украшенный фигурами сфинксов и иероглифами, мост породил множество мистических легенд.

Эта аура таинственности, казалось, подтвердилась в 1905 году, когда мост неожиданно обрушился. Петербургские газеты тогда писали:

«Сегодня в 12 часов дня… мост обрушился»”, — передают исторические хроники.

К счастью, серьезно пострадавших не оказалось, но слухи о «предупреждении сфинксов» продолжали жить.

1907: военно-историческое общество

9 сентября 1907 года стало днем создания Императорского Русского военно-исторического общества (РВИО).

Оно стало четвертым в череде подобных организаций при Николае II, наряду с Русским географическим, историческим и Православным Палестинским обществами.

Основной задачей РВИО было сохранение сведений о военной истории, археологические исследования и популяризация военного наследия.

Хотя общество просуществовало недолго — до Первой мировой войны, — его дело было продолжено указом президента в 2012 году, когда было учреждено Российское военно-историческое общество.

1866: забота о горожанах

9 сентября 1866 года ознаменовалось открытием нового здания Александровской больницы, построенного по проекту архитектора И. В. Штрома на личные средства императора.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", эта больница, ставшая в дальнейшем современным многопрофильным стационаром, является примером заботы о здоровье горожан.

1918: развитие фотодела

А 9 сентября 1918 года, уже в Петрограде, Народный комиссар по просвещению Анатолий Луначарский подписал декрет о создании Высшего института фотографии и фототехники.

“В целях развития в России фотографических и фототехнических знаний в промышленности”, — гласила цель этого важного шага.

Это привело к появлению ныне известного Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.

Автор:
Ксения Пронина
Город
