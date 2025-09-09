Рождение мастеров кино: чем запомнилось 9 сентября в истории Петербурга

Девятое сентября в истории Санкт-Петербурга отмечено несколькими значимыми событиями, каждое из которых отражает различные грани жизни города.
1826: мистика и реальность
9 сентября 1826 года было открыто движение по цепному Египетскому мосту через Фонтанку.
Его уникальность заключалась в конструкции — он «висел» на тройных нитях металлических цепей. Украшенный фигурами сфинксов и иероглифами, мост породил множество мистических легенд.
Эта аура таинственности, казалось, подтвердилась в 1905 году, когда мост неожиданно обрушился. Петербургские газеты тогда писали:
«Сегодня в 12 часов дня… мост обрушился»”, — передают исторические хроники.
К счастью, серьезно пострадавших не оказалось, но слухи о «предупреждении сфинксов» продолжали жить.
1907: военно-историческое общество
9 сентября 1907 года стало днем создания Императорского Русского военно-исторического общества (РВИО).
Оно стало четвертым в череде подобных организаций при Николае II, наряду с Русским географическим, историческим и Православным Палестинским обществами.
Основной задачей РВИО было сохранение сведений о военной истории, археологические исследования и популяризация военного наследия.
Хотя общество просуществовало недолго — до Первой мировой войны, — его дело было продолжено указом президента в 2012 году, когда было учреждено Российское военно-историческое общество.
1866: забота о горожанах
9 сентября 1866 года ознаменовалось открытием нового здания Александровской больницы, построенного по проекту архитектора И. В. Штрома на личные средства императора.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", эта больница, ставшая в дальнейшем современным многопрофильным стационаром, является примером заботы о здоровье горожан.
1918: развитие фотодела
А 9 сентября 1918 года, уже в Петрограде, Народный комиссар по просвещению Анатолий Луначарский подписал декрет о создании Высшего института фотографии и фототехники.
“В целях развития в России фотографических и фототехнических знаний в промышленности”, — гласила цель этого важного шага.
Это привело к появлению ныне известного Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.