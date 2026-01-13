Городовой / Полезное / Когда совсем лень готовлю пятиминутные котлетки из филе на сковороде: за последнюю дома начинается драка
Когда совсем лень готовлю пятиминутные котлетки из филе на сковороде: за последнюю дома начинается драка

Опубликовано: 13 января 2026 19:15
 Проверено редакцией
котлеты
Фото: Городовой.ру

Мясо сохраняет сочность и нежность.

Эти нежные рубленые котлеты из куриной грудки станут находкой для повседневного и праздничного стола. Они готовятся без мясорубки, сохраняя сочность и насыщенный вкус, и прекрасно сочетаются с любым гарниром или свежими овощами.

Для приготовления вам понадобится: - 800 г куриного филе, - 2 яйца, - 1 луковица, - 2 зубчика чеснока, - 4 столовые ложки сметаны, - 4 столовые ложки пшеничной муки, - небольшой пучок укропа (около 10 г), - растительное масло для жарки, - соль и сухие специи по вкусу.

Куриное мясо и очищенный лук нарежьте как можно мельче. Переложите в миску, добавьте измельчённый укроп, яйца, сметану, чеснок, пропущенный через пресс, соль и любимые специи. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородности — масса будет достаточно влажной.

Разогрейте на сковороде растительное масло. Ложкой выкладывайте порции фарша, формируя котлеты. Обжаривайте с обеих сторон по 2–3 минуты до появления золотистой корочки. Куриное филе готовится быстро, поэтому важно не передерживать. Подавайте горячими, наслаждаясь сочностью и ароматом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
