Когда за батареи платят вам: какие права у россиян при зимних отключениях отопления и воды

Отключение коммунальных услуг из-за задолженности можно обжаловать, обратившись в жилищную инспекцию или в суд.

Эксперт, специализирующийся на вопросах жилищно-коммунального хозяйства, Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru рассказал о правилах, которые защищают жителей при временном прекращении подачи горячей воды или отопления.

Одним из ключевых пунктов является то, что теплоснабжение должно обеспечиваться беспрерывно на протяжении всего отопительного сезона, за исключением кратковременных перерывов, обусловленных аварийными ситуациями.

Отключения в связи с задолженностью зимой недопустимы; такие действия могут быть обжалованы в жилищной инспекции или в судебном порядке.

Бондарь отметил, что если температура внутри жилых помещений опускается ниже установленной нормы — 18°C, это считается нарушением качества услуги. В подобном случае жильцы могут инициировать перерасчёт платы за отопление.

Закон предусматривает, что суммарная продолжительность аварийных отключений не должна превышать 24 часов в месяц, а максимально допустимое время единовременного отсутствия отопления зависит от температуры в квартире: до 16 часов при 12°C, до 8 часов при 10–12°C, до 4 часов при температуре 8–10°C.

Особое внимание уделяется горячему водоснабжению — здесь возможны кратковременные отключения в связи с профилактическими или ремонтными работами, однако они также регламентированы.

Важно, что не только наличие горячей воды, но и её температура контролируется: показатели должны находиться в диапазоне 60–75 градусов, и понижение температуры ниже нормы может служить основанием для перерасчёта стоимости услуги.

Жители имеют право быть заблаговременно уведомлены о предстоящих плановых отключениях, эту обязанность несёт как поставщик ресурса, так и управляющая компания.

Если возникает проблема с горячей водой или отоплением, специалист советует прежде всего связаться с диспетчерской службой управляющей организации, зафиксировать обращение и выяснить причину перебоя – плановая это мера или аварийная ситуация.

В случаях, когда обращение остаётся без ответа или сроки устранения затягиваются, гражданам рекомендуется обратиться в орган жилищного надзора.

При этом, если из-за перебоев пострадало здоровье или имущество, жильцы могут требовать не только перерасчёта, но и компенсации понесённого вреда.

Бондарь обращает внимание: документальное подтверждение нарушения, в том числе составление акта о предоставлении услуги ненадлежащего качества, существенно повышает эффективность притязаний.

«При этом важно, чтобы сам порядок составления полностью соответствовал требованиям раздела X Постановления Правительства № 354, иначе при разбирательстве, в том числе в суде, перерасчёт способны отклонить из-за нарушения процедуры», — заключил он.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».