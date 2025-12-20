Почему зайца у Петропавловки назвали Арсением — и какую тайну он скрывает

У памятного зайчика есть имя, но его происхождение знают немногие.

Зайчик у Петропавловской крепости давно стал символом Петербурга: его знают, фотографируют, пытаются попасть монеткой на сваю, чтобы "желание сбылось". Но мало кто догадывается, что у скульптуры есть имя — Арсений. И ещё меньше людей знают, почему именно так.

Как зайчик получил имя, которого никто не ждал

Когда скульптуру устанавливали к 300-летию Петербурга, ей дали официальный, но почти незаметный титул — "Зайчик, спасшийся от наводнения". Это отсылка к топонимической легенде Заячьего острова, первой территории будущего города. По преданию, именно здесь Пётр I высадился с зайцем, выпрыгнувшим ему под ноги.

Но имя "Арсений" появилось позже — и оно не случайно. Это анаграмма финского названия Заячьего острова — "Енисари". Если переставить буквы, получается "Арсений". Так создатели скульптуры обыграли историческое имя острова и спрятали его прямо в имени бронзового героя.

Городской талисман, который не раз исчезал

Монетки у сваи стали своего рода народной традицией: считается, что Арсений помогает сбываться желаниям, а Анатолий Друзь даже пошутил, что чаще всего горожане просят "быть невидимыми для контролёров".

Скульптура не раз пропадала — её похищали, она тонула после аварий на водных гонках, но каждый раз возвращалась на своё место.

Сегодня он кажется просто милой деталью у входа в Петропавловскую крепость. Но за лёгким образом скрывается маленькая игра со словами: имя зайца — это память о Заячьем острове, закодированная в финском слове XVIII века.