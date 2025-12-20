Городовой / Город / Ещё один сюрприз на проспекте Ветеранов: на трубе обнаружен новый дефект
Ещё один сюрприз на проспекте Ветеранов: на трубе обнаружен новый дефект

Опубликовано: 20 декабря 2025 15:17
Ещё один сюрприз на проспекте Ветеранов: на трубе обнаружен новый дефект
В Кировском районе ремонтные работы на сетях организуют с учётом сохранения отопления в домах и минимизации неудобств для жителей.

В Санкт-Петербурге специалисты компании «Теплосеть» зафиксировали очередное повреждение на трубопроводе, который находится на проспекте Ветеранов. Об этом было официально сообщено представителями предприятия. Работы по устранению неполадок проходят сразу на нескольких объектах города.

Замену устаревших участков трубопровода проводят одновременно по трем адресам: проспект Ветеранов, 78, а также улица Солдата Корзуна, дома 3 и 15. Общая продолжительность ремонта займет 34 часа. Чтобы жители района не испытывали серьезных неудобств, энергетики согласовывают проведение работ таким образом, чтобы отопление в домах не отключалось полностью.

Во время обследования установлено, что наибольшему риску подвержены стыки и места сварки труб, которые были уложены еще в 1997 году. Появление трещин специалисты связывают с колебаниями давления в системе. На смену изношенным фрагментам устанавливают новые отрезки труб, которые отличаются повышенной прочностью.

Автор:
Юлия Аликова
