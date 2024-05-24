Комары будут облетать вас стороной: сделайте вот что перед тем, как отправиться в поход

Не все экскурсии подразумевают под собой нахождение в помещении. В Карелии, например, в лесах живут очень голодные комары, которые не прочь полакомиться кровью вкусненьких туристов. Касается это и обычных походов на природу. Чтобы не кормить собой насекомых, запомните несколько полезных советов. Не все об этом знают.

Как отпугнуть комаров в походе

Кровососущие не подлетят к вам, если в костер вы кините несколько шишек или веточки можжевельника, ели или сосны. Этот запах крылатые на дух не переносят. Подкидывайте иногда новую порцию, чтобы обновить аромат.

Одежду можно постирать заранее дома с дегтярным мылом, но до конца его не выполаскивать. Запах очень не любят не только комары, но и клещи. Так что у вас будет двойная защита. Чеснок тоже не любят комары, так что можно съесть пару зубчиков. Друзья поймут.

Источник фото: Legion-Media

Вместо репеллента можно использовать обычный рыбий жир. Он тоже отпугнет комаров и кусать они вас не станут. Минусом такого метода является пленка, которая может испачкать вашу одежду. На рюкзак можно прикрепить веточки полыни. Запах этого растения насекомые не любят, так что постоянно чесаться вы точно не будете.

Если комар все-таки укусил

Если укуса вам избежать все-таки не удалось, а место сильно зудит, запомните советы бывалых походников. Обязательно возьмите с собой немного зубной пасты. Если смажете этим гелем покрасневший участок кожи, то он перестанет чесаться через минуту. Так работает и обычный сок алоэ. Можете бросить в рюкзак один листочек с бабушкиного растения из дома.

Можно смазать место укуса простым медом или разрезанной пополам долькой чеснока. Вы точно почувствуете облегчение в скором времени. Использованный пакетик зеленого чая тоже подойдет. Его нужно прикладывать к укусу на протяжении пары минут.

Источник фото: Legion-Media

Всегда нужно помнить, что комары не так безобидны, как это кажется на первый взгляд. Они являются переносчиками опасных болезней, список уже перевалил за 150 недугов. Кроме того в рану может попасть инфекция. На природе возможно заражение крови, которое не сулит ничего хорошего.

Комариные укусы могут вызвать обострение дерматита и экземы. Это очень неприятные заболевания, которые лечатся дорогими препаратами и даже антибиотиками. Лучше перестраховаться и использовать чуть ли не все вышеперечисленные методы защиты от насекомых, чтобы точно чувствовать себя в безопасности.

Источник фото: Legion-Media