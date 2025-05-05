Печеньки больше не приманка: чего ищут петербуржцы на новой работе

Исследование сервиса по поиску работы показало значительные изменения в приоритетах петербуржцев при выборе вакансий. Если ранее ключевым критерием был размер заработной платы, то сейчас на первый план выходят дополнительные льготы и компенсации.

Это говорит о том, что соискатели учитывают не только материальную сторону вопроса, но и условия работы, а также заботу работодателя о своих сотрудниках.

Повышенный спрос на вакансии с дополнительными льготами

Как пишет «Деловой Петербург», аналитики зафиксировали резкий рост спроса на вакансии с оплатой бензина (+120%), мобильной связи (+112%), бесплатной парковкой (+109%) и добровольного медицинского страхования (ДМС) (+133%). Это свидетельствует о том, что соискатели все больше ценят комфорт и удобство на рабочем месте, а также заботу работодателя об их здоровье и благополучии.

Интерес к вакансиям с подарками детям к праздникам также вырос на 104% за год, что подтверждает важность социальных гарантий для сотрудников с детьми.

Неочевидные, но важные факторы комфорта

Среди менее очевидных, но стабильно набирающих популярность факторов комфорта — корпоративные скидки (+99%) и оборудованные зоны отдыха (+90%). Это подтверждает тенденцию к созданию более комфортных и эргономичных рабочих мест, учитывающих потребности сотрудников не только в материальном плане, но и в плане обеспечения удобства и комфорта во время рабочего процесса.

Изменение подходов работодателей

Изменение приоритетов соискателей заставило работодателей пересмотреть свои подходы к формированию социальных пакетов и льгот. В вакансиях, опубликованных в Петербурге с начала года, работодатели чаще указывают на скидки, детские подарки и ДМС. Заметно увеличилось количество предложений с выплатой премий в рамках акций «Приведи друга» (+37%).

Это говорит о том, что работодатели понимают важность социальных гарантий для привлечения и удержания квалифицированных сотрудников.

ДМС как ключевой фактор выбора работодателя

В 2024 году наличие ДМС было главным критерием при выборе работодателя для 60% респондентов. Это показывает, насколько важным фактором стало медицинское страхование для соискателей работы. Работодатели, предлагающие ДМС, имеют значительное преимущество на рынке труда.

Льгота/Компенсация Рост спроса/откликов (%) Комментарии Оплата бензина +120% Существенный рост интереса к компенсации транспортных расходов Оплата мобильной связи +112% Важный бонус для удалённой и мобильной работы Бесплатная парковка +109% Значимая льгота для автомобилистов Добровольное медицинское страхование (ДМС) +133% Самая востребованная льгота, особенно в 2024 году Подарки детям к праздникам +104% Рост интереса к социальным бонусам для семейных работников Корпоративные скидки +99% Популярность дополнительных скидок в компаниях Оборудованные зоны отдыха +90% Комфорт на рабочем месте становится важным фактором Выплаты премий «Приведи друга» +37% Рост программ мотивации и привлечения сотрудников

Изменение приоритетов соискателей на рынке труда в Петербурге — это важная тенденция, которую нельзя игнорировать. Работодатели, желающие привлечь и удержать квалифицированных сотрудников, должны учитывать не только размер заработной платы, но и предоставлять широкий социальный пакет, включающий в себя различные льготы и компенсации. Забота о сотрудниках — это не только этичный подход, но и эффективный инструмент для успешного развития бизнеса.

Время «печенек» прошло, теперь на первом месте — реальная забота о благополучии сотрудников. Компании, которые это понимают, имеют большие шансы на успех на современном конкурентном рынке труда.