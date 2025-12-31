Коротко о главном: 8 городов с трехбуквенными названиями, куда стоит отправиться

Эти маленькие, но уютные населенные пункты могут стать отличным направлением для коротких поездок на выходные.

В России немало городов с необычным названием — среди них встречаются и те, что состоят всего из трех букв. Их немного, но разбросаны они по всей стране — от центральных регионов до Дальнего Востока.

Уфа — зеленая столица Башкортостана

Уфа — город-миллионник в сердце Башкортостана, отмечающий в 2024 году 450-летний юбилей.

Расположенная на холмах в месте слияния рек Белой и Уфы, столица региона славится своей зеленой зоной — «набережная весом в семь километров» и парки с пляжами и спортивными площадками.

Главной гордостью города считается памятник Салавату Юлаеву — национальному герою Башкирии.

Посетители могут познакомиться с башкирской культурой в национальном музее и музее археологии — а местная кухня со своими кониной и лепешками кыстыбай очаровывает даже искушенных гастрономов.

От Москвы добраться удобнее всего на самолете — чуть больше двух часов полета, билет стоит от 3000 рублей.

Бор — ворота к Нижнему Новгороду

Бор — большой город-спутник Нижнего Новгорода, расположенный на левом берегу Волги. Уникальная достопримечательность — канатная дорога через реку, сокращающая путь до центра Нижнего.

Бор славится музеем боевой техники под открытым небом, где выставлены истребители, бронетранспортеры и пушки.

В городе есть и исторические места — Борский краеведческий музей и церковь Сергия Радонежского.

Любители природы оценят оборудованную смотровую площадку с видом на Волгу. Добраться лучше всего через Нижний Новгород на самолете или поезде, а затем на канатке.

Шуя — исторический берег Ивановской области

Шуя — небольшой, но колоритный город с богатым культурным наследием. Здесь находится высокая в Европе колокольня Воскресенского собора — 106 метров вместе со шпилем, больше, чем 30-этажный дом.

Узкие уютные улицы похожи на шуйский Арбат — с сохранившимися торговыми рядами и дореволюционными зданиями.

Город отличается авторской зимней ярмаркой «Русское Рождество» — световые шоу и мастер-классы создают особую атмосферу, а атмосферный ретропоезд привозит гостей из Иванова.

Реж — тихая жемчужина у Екатеринбурга

Реж располагается всего в паре часов от столицы Урала — Екатеринбурга.

Город известен своими архитектурными памятниками в стиле русского византийского барокко и эклектики: церковь Иоанна Предтечи и школа №1.

Реж привлекает любителей спа — современный термальный курорт «Баден-Баден» работает круглый год. Рядом в сосновом бору — уютные базы отдыха с современными домиками для всех, кто хочет отдохнуть от городской суеты.

Гай — молодой индустриальный город на Южном Урале

Гай — сравнительно молодой город, основанный в середине XX века для обслуживания горно-обогатительного комбината.

В городе есть выставка горнодобывающей техники и музей, посвященный истории строительства комбината.

Современный парк культуры и отдыха с фонтаном и спортивными площадками благоприятно дополняет индустриальный ландшафт города. В окрестностях открыты живописные места для туризма у Ириклинского водохранилища.

Аша — уральская глубинка с удивительной природой

Аша расположена у подножия хребта Каратау и славится своей историей металлургии. Тихие улицы, зеленые скверы, десятки фонтанов и мостов создают уютную атмосферу.

Рядом — Киселевская пещера и гора Аджигардак с работающим одноименным горнолыжным комплексом зимой. Спелеотуризм и свежий уральский воздух — это главные причуды этого небольшого города.

Буй — провинциальный город с историей

Буй — малый город с дореволюционной архитектурой и уютной атмосферой. Через город протекают две реки — Кострома и Векса, откуда открываются живописные виды.

Здесь сохранились церкви XIX века и исторический центр с реконструкцией деревянной крепостной стены. Краеведческий музей расскажет об истории города и железнодорожном прошлом.

Зея — дальневосточный оазис на берегу реки

Зея — маленький город Амурской области с экономикой, завязанной на гидроэлектростанцию. Бесплатные экскурсии на ГЭС познакомят с устройством гидроузла, а в краеведческом музее расскажут о золотодобыче и культуре эвенков.

В Зее до сих пор можно увидеть деревянные малоэтажные дома и даже пасущихся лошадей — ритм жизни далеко от мегаполисов.