Городовой / Город / Корюшка-2026 в Петербурге: когда и где искать свежий улов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Корюшка-2026 в Петербурге: когда и где искать свежий улов

Опубликовано: 31 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В 2026 году огуречная рыба появится в продаже в середине апреля.

Весна в Петербурге для многих жителей и гостей города уже давно неразрывно связана с корюшкой. Эта рыба с характерным огуречным ароматом стала одним из узнаваемых символов Северной столицы.

В 2026 году любимая петербуржцами и туристами корюшка поступит в продажу 15 апреля, а сезон «огуречной рыбы» продлится до 31 мая.

Где купить корюшку в Петербурге

Свежий улов с 5 апреля можно будет найти не только в крупных сетевых магазинах, но и в стационарных точках продаж, которые откроют в четырех районах города.

Полный список адресов опубликован в материале пресс-службы комитета имущественных отношений.

Кроме того, в поддержку рыбопромысловых организаций в городе организуют ярмарки. Их адреса комитет обещает сообщить позже.

Всего в Петербурге заработают 50 торговых площадок, часть из которых разместят прямо в местах выгрузки рыбы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью