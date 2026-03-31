Корюшка-2026 в Петербурге: когда и где искать свежий улов

Весна в Петербурге для многих жителей и гостей города уже давно неразрывно связана с корюшкой. Эта рыба с характерным огуречным ароматом стала одним из узнаваемых символов Северной столицы.
В 2026 году любимая петербуржцами и туристами корюшка поступит в продажу 15 апреля, а сезон «огуречной рыбы» продлится до 31 мая.
Где купить корюшку в Петербурге
Свежий улов с 5 апреля можно будет найти не только в крупных сетевых магазинах, но и в стационарных точках продаж, которые откроют в четырех районах города.
Полный список адресов опубликован в материале пресс-службы комитета имущественных отношений.
Кроме того, в поддержку рыбопромысловых организаций в городе организуют ярмарки. Их адреса комитет обещает сообщить позже.
Всего в Петербурге заработают 50 торговых площадок, часть из которых разместят прямо в местах выгрузки рыбы.