Корюшка по-фински: 3000 рублей за аромат огурца

На Сытном рынке Петербурга ценник на корюшку переплюнул прошлогодний на тысячу и достиг почти 3000 рублей.

Издание «КП-Петербург» поинтересовалось у продавцов, кто определяет такие расценки и когда рыба подешевеет для всех.

Небольшая квота

На рынке у метро «Горьковская» в павильоне всего один прилавок с рыбой, без очередей. Ценник поражает: 2900 рублей, тогда как весной прошлого года было 2000.

Продавец подтверждает: это за килограмм, его наценка — всего 200 рублей, остальное уходит тем, кто ловит. Он закупает у «частников», не зависящих от квот, а официальная квота в этом году — около тысячи тонн.

Вице-губернатор Ленобласти отметил, что для низких цен нужно втрое-четыре больше улова.

Маленький улов

Как объясняет продавец, рыбаки диктуют цену: лед растаял быстро, рыба не подошла, сети пустые.

Ладожская рыба дешевле (1900–2000 рублей), но мелкая и хуже качеством, а финская — жирная и свежая.

Когда подешевеет

К началу мая, с пиком сезона и массовой ловлей, цена может упасть вдвое, обещает продавец. Крупная корюшка вряд ли сильно подешевеет.