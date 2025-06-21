Костер, белая ночь и комары: куда поехать на природу с палатками в Ленобласти

Идеальные места для посиделок с гитарой до утра. А может и с удочкой.

Туризм с палаткой — это не только бюджетно, но и, пожалуй, единственный формат отдыха, где городская суета действительно отступает. У костра, среди хвои и воды, заваренный в котелке чай кажется вкуснее, разговоры — длиннее, а закаты — настоящими.

Ленинградская область — регион, который отлично подходит для «дикого» отдыха. Здесь есть всё: море, озёра, реки, леса, скалы и тишина.

Мы собрали пять направлений, проверенных туристами. Все места доступны без спецснаряжения, но требуют базовой подготовки и уважения к природе.

Сосновый Бор, Финский залив

Координаты: 59.883202, 29.066716

Как добраться: Электричка до станции Калище, далее автобус 677/677А.

Место для тех, кто ищет компромисс между «дикостью» и доступностью. Палатку можно поставить прямо на широком пляже у залива. Берег песчаный, рядом сосновый лес, инфраструктура — в пределах досягаемости. Удачный вариант для первого выезда или отдыха на выходных.

Кургальский полуостров, заказник

Координаты: 59.734636, 28.205315

Как добраться: Машина до деревни Липово через Усть-Лугу.

Уникальная экосистема, включающая прибрежные луга, песчаные косы и участки хвойного леса. Однако важно: территория заказника охраняется, поэтому ставить лагерь и разводить костры можно только в специально обозначенных местах. Доступ организован, но никаких кафе и магазинов — всё своё.

Большая Ижора, пляж

Координаты: 59.956166, 29.558243

Как добраться: Электричка до Большой Ижоры или авто по Краснофлотскому шоссе.

Классика южного берега Финского залива. Береговая линия длинная, можно найти уединённые точки. Удобно подъехать, пройти 10–15 минут — и вы у воды. Плюс — хвойный лес, минус — в тёплые выходные тут не одиноки.

Ладожское озеро, Осиновецкий маяк

Координаты: 60.118765, 31.080604

Как добраться: Электричка до ст. Ладожское Озеро, пешком 1 км.

Место знаковое. Один из самых живописных участков у Ладоги, рядом маяк, ровный берег и чистая вода. Можно встать недалеко от цивилизации или углубиться в лес. Отличный выбор для тех, кто хочет закат «как в фильме» и тишину утром.

Ястребиное озеро, Приозерский район

Координаты: 61.168130, 29.701994

Как добраться: Авто по трассе «Сортавала», около 190 км от Петербурга.

Точка для опытных. Скалы, еловый лес, пересечённый рельеф и минимальная плотность людей. Место популярно у альпинистов — здесь находится гора Парнас. Красивая, но физически сложная локация, требует крепкой обуви и запаса провизии.

Что важно знать

Мусор : унесите с собой. Контейнеров почти нигде нет.

: унесите с собой. Контейнеров почти нигде нет. Костры : в заказниках — только в специальных зонах.

: в заказниках — только в специальных зонах. Вода : питьевую берите с собой. Не везде безопасно пить из озёр или рек.

: питьевую берите с собой. Не везде безопасно пить из озёр или рек. Связь: местами пропадает. Лучше предупредить близких заранее.

Ленинградская область подходит как для лёгкого уикенда у воды, так и для суровых маршрутов на неделю. Главное — планировать. Тогда гитара, костёр и свежий воздух действительно станут отдыхом, а не стрессом.