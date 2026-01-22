Городовой / Полезное / Котлеты без яйца и лука: поварская хитрость помогает готовить блюдо со взрывным вкусом
Лайфхак Рецепты
Полезное

Котлеты без яйца и лука: поварская хитрость помогает готовить блюдо со взрывным вкусом

Опубликовано: 22 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
котлеты
Котлеты без яйца и лука: поварская хитрость помогает готовить блюдо со взрывным вкусом
Фото: Городовой.ру

Хотите вывести привычные домашние котлеты на новый уровень? Опытные повара рекомендуют дополнить классический рецепт неожиданным ингредиентом, который придаст мясу пикантную ноту и «взрывной» вкус.

Что именно добавлять

Шеф-повар Антон Сальников посоветовал использовать оливки или маслины. «Можно и каперсы, и оливки добавлять, это интересно», — отметил он. Эти продукты отлично сочетаются с мясным фаршем, но важно знать меру, чтобы избежать излишней кислоты.

Как правильно использовать

Кулинар предлагает два способа. Первый — мелко нарезать оливки и равномерно вмешать их в фарш. Второй — использовать их в качестве начинки, спрятав в середине каждой котлеты.

В любом случае результат будет очень вкусным. Главное правило — соблюдать пропорции. «Процента 2-3 от массы, чтобы не было слишком кисло. А так — да, добавляйте, пробуйте смело», — рекомендует Сальников. Такой простой приём способен преобразить даже самое обычное блюдо.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
