Городовой / Город / «Красота» обернулась ядом: в Ленобласти отходы косметического производителя отравили почву и воду в Разметелево
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эта деталь отличает сладкие апельсины от кислых: обратите внимание на 1 признак Общество
Ваш телефон садится вдвое быстрее из-за функции, которую вы наверняка не отключили Общество
Вот что никогда нельзя брать прямо из рук кассира: пожалеете сто процентов Общество
Дачники сметают бахилы с полок: по назначению не используют, лайфхак гениальный Общество
Банкомат мгновенно вернёт карту с пенсией: один трюк, о котором молчат банки Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

«Красота» обернулась ядом: в Ленобласти отходы косметического производителя отравили почву и воду в Разметелево

Опубликовано: 31 октября 2025 11:45
«Красота» обернулась ядом: в Ленобласти отходы косметического производителя отравили почву и воду в Разметелево
«Красота» обернулась ядом: в Ленобласти отходы косметического производителя отравили почву и воду в Разметелево
Городовой ру

Вода из скважин в деревне признана не соответствующей санитарным требованиям и больше не подходит для питья.

В деревне Разметелево, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области, местные жители обратились с жалобой на предприятие ООО «ПК НАТУРКОСМЕТИКС».

По их утверждению, с завода регулярно производится сброс белесой пенящейся жидкости и насыщенно-бордовых вод в сточную канаву.

Осложнение ситуации произошло, когда анализ проб, взятых примерно 24 октября, показал, что вода в скважинах больше не годится для употребления.

Официальное обращение поступило в областной комитет по государственному экологическому надзору 29 октября.

На следующий день специалисты выехали на место и обнаружили три участка слива неочищенных вод, отличавшихся химическим запахом и нетипичными цветами.

Зафиксировано, что жидкости имели характерный для продуктов косметической промышленности аромат, сообщает 78.ru.

В настоящее время ведётся поиск лица, которому принадлежит участок земли, где были выявлены нарушения.

Комитет экологического надзора собирается выдать предписание для устранения выявленных проблем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью