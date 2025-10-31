«Красота» обернулась ядом: в Ленобласти отходы косметического производителя отравили почву и воду в Разметелево

В деревне Разметелево, расположенной во Всеволожском районе Ленинградской области, местные жители обратились с жалобой на предприятие ООО «ПК НАТУРКОСМЕТИКС».
По их утверждению, с завода регулярно производится сброс белесой пенящейся жидкости и насыщенно-бордовых вод в сточную канаву.
Осложнение ситуации произошло, когда анализ проб, взятых примерно 24 октября, показал, что вода в скважинах больше не годится для употребления.
Официальное обращение поступило в областной комитет по государственному экологическому надзору 29 октября.
На следующий день специалисты выехали на место и обнаружили три участка слива неочищенных вод, отличавшихся химическим запахом и нетипичными цветами.
Зафиксировано, что жидкости имели характерный для продуктов косметической промышленности аромат, сообщает 78.ru.
В настоящее время ведётся поиск лица, которому принадлежит участок земли, где были выявлены нарушения.
Комитет экологического надзора собирается выдать предписание для устранения выявленных проблем.