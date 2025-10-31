Городовой / Город / «Роса» бросает вызов: российское приложение для переписки идет в схватку с MAX за каждого пользователя
«Роса» бросает вызов: российское приложение для переписки идет в схватку с MAX за каждого пользователя

Опубликовано: 31 октября 2025 04:58
Мессенджер расширил возможности общения вне рамок собственной техники.

Мессенджер «Роса» станет доступен для установки на любые устройства до конца текущего года. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил Сергей Кравцов, который входит в состав совета директоров компании «НТЦ ИТ Роса».

Изначально мессенджер был частью экосистемы «Роса» и предназначался для использования на операционной системе «Роса мобайл», а также устройствах «Р-фон».

В последней версии программы обновлён внешний вид, появилась возможность видеоконференций и расширена поддержка различных платформ.

Для аудио- и видеосвязи используется собственная российская коммуникационная платформа OMMG 3.0, все элементы которой созданы отечественными разработчиками.

Ранее использование мессенджера было доступно только на устройствах «Р-фон» и планшетах «Р-таб».

В скором времени воспользоваться сервисом смогут владельцы любых смартфонов и компьютеров. Это расширяет потенциальную аудиторию приложения.

Напомним, в декабре 2023 года в Москве был представлен смартфон «Р-фон» на российской операционной системе «Роса Мобайл», разработанной компанией «РуТЭК».

Продажи стартовали в 2024 году, однако пока аппарат приобретают только корпоративные заказчики.

Ранее в России появился мессенджер MAX, число пользователей которого превысило 40 миллионов человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
