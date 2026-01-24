«Крот» оставим Алибасову, пробиваю засор при помощи аспирина и еще одной таблетки

Новости по теме

Не только воду: в Петербурге показания тепла и горячей воды теперь принимает виртуальный помощник

Перейти

Я забыл про огурцы — в виноград добавляю бальзамический уксус: это чудо, которое «пальчики оближешь» и все за 30 секунд кипячения

Перейти

Северная Венеция замерзает: почему на трёх улицах Петербурга горячая вода стала редким гостем

Перейти

Как в СССР додумались разливать уксус в треугольные бутылки: была веская причина отказаться от квадратных и круглых

Перейти

От нитратов курицу в уксусе вымачивать перестал: нашел особый рецепт, высасывает все антибиотики

Перейти