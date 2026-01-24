Городовой / Полезное / «Крот» оставим Алибасову, пробиваю засор при помощи аспирина и еще одной таблетки
Опубликовано: 24 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
засор
«Крот» оставим Алибасову, пробиваю засор при помощи аспирина и еще одной таблетки
Фото: Городовой.ру

Столкнуться с забившейся кухонной раковиной — настоящее испытание. Вода не уходит, запах неприятный, а готовить или мыть посуду невозможно. Прежде чем звонить сантехнику, загляните в домашнюю аптечку. Обычные лекарства могут стать экстренным средством для решения проблемы.

Первый помощник — ацетилсалициловая кислота, или простой аспирин. Возьмите три таблетки и полностью растворите их в половине стакана тёплой воды. Получившуюся жидкость вылейте прямо в сливное отверстие.

Сразу же добавьте туда около 100 мл столового уксуса. Начнётся химическая реакция с шипением и пеной. Оставьте всё как есть на 10-15 минут. Затем залейте в раковину чайник горячей воды и воспользуйтесь вантузом. Как правило, этого достаточно, чтобы протолкнуть пробку из жира и пищевых отходов.

Аналогично работает и шипучий алкозельцер. Разотрите две таблетки в порошок и засыпьте его в слив. Вслед за порошком влейте стакан уксуса. Подождите 10 минут, после чего промойте трубу сильной струёй горячей воды из-под крана. Такой метод эффективно растворяет органические остатки и устраняет неприятный запах, возвращая раковине рабочее состояние без лишних затрат.

