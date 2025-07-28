Кровь, кофе из желудей и подземный ход: какие «скелеты» прячет под асфальтом Невский проспект

От болота до сердца империи: как Невский стал самым фешенебельным проспектом Европы.

Невский проспект — это 4,5 километра, где бьется сердце Петербурга.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все», — писал Н.В. Гоголь.

Но как болото превратилось в главную улицу империи?

Кровавое начало

1710 год. Петр I приказывает проложить «першпективную дорогу» через гиблое болото.

Первыми строителями были шведские пленные и каторжники. Каждый метр дороги стоил одной человеческой жизни.

Так что под асфальтом главной улицы города, действительно, спрятано много скелетов.

Дом №13: свидетель революций и блокады

Как пишет канал "Зарубки времени", здесь Пушкин читал “Евгения Онегина”, Ленин печатал “Апрельские тезисы”, а в блокаду варили “кофе” из желудей.

“Этот дом видел больше революций, чем вся Франция”, — так сказал о нем Александр Блок.

Тайны Казанского собора: неразгаданные секреты

Фасад собора не «смотрит» на Невский (архитектор поссорился с Павлом I).

Под ним существует подземный ход к Зимнему дворцу (его до сих пор не нашли).

Секрет: если обойти колоннаду 3 раза против часовой стрелки — исполнится желание.

Литературный квартал: дыхание поэзии

В 100 метрах друг от друга жили Достоевский, Гоголь и Тургенев.

“Здесь воздух состоит из типографской краски и поэзии”, — писал Иосиф Бродский.

Блокадные трамваи: застывшее время

18 декабря 1941 года последний трамвай застыл у Аничкова моста.

Вагоновожатая умерла за рулем.

Рельсы проросли в асфальт как памятник тем трагическим событиям.

Призраки проспекта: тени прошлого

Свидетели видят Пушкина у кондитерской Вольфа, Распутина у Елисеевского магазина и Бродского у “Сайгона”, пьющего кофе с тенью Ахматовой.

Современные чудеса: от золотых унитазов до кладов

На Невском расположен самый дорогой Макдональдс России и единственный в мире «горизонтальный небоскреб» — Дом Зингера.

В вентиляции подземного музея нашли клад на 5 млн руб.

«Весь город — Невский проспект, а всё остальное — только его приложение», – Ф.М. Достоевский.

Невский проспект — это не просто улица, это живой персонаж с богатой историей, трагедиями и тайнами.

Здесь переплелись эпохи, судьбы великих людей и дух Петербурга.