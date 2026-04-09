Кто является ректором политехнического университета Санкт-Петербурга?

Ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) с мая 2011 года является Андрей Иванович Рудской. В 2025 году он также был избран вице-президентом Российской академии наук (РАН).

Кто такой Андрей Рудской

Андрей Иванович — доктор технических наук, профессор, академик РАН. Он родился 19 февраля 1957 года в селе Цабелевка Фёдоровского района Кустанайской области (Казахская ССР). В 1981 году окончил Ленинградский политехнический институт (сейчас — СПбПУ) по специальности «Обработка металлов давлением». В 1993 году завершил обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Научная специализация Рудского — нанотехнологии в металлургии, термомеханическая обработка металлов, порошковая металлургия. Он создал научную школу «Новые функциональные материалы, технологии их получения и обработки». Под его руководством разработаны технологии синтеза металл-углеродных композиционных материалов нового поколения, методы получения металлических дисперсно-упрочнённых интерметаллидных и композиционных порошковых материалов для аддитивных и гибридных технологий.

Андрей Иванович — автор более 350 научных работ, в том числе 23 монографий. Его исследования находят применение в машиностроении, медицине, приборостроении, кораблестроении, химической и оборонной промышленности. В числе последних значимых разработок — технологии для водородной энергетики и Арктического региона.

Административная деятельность

До назначения ректором (с 2003 по 2011 год) Андрей Рудской занимал должность первого проректора СПбПУ. В качестве ректора он активно работает над укреплением статуса университета как ведущего технического вуза страны и глобального конкурентоспособного научно-образовательного центра.

Под его руководством СПбПУ достиг значительных успехов, в том числе:

занял 3-е место в России в институциональном глобальном рейтинге THE;

стал 1-м среди вузов РФ в рейтинге THE Engineering & Technology;

вошёл в топ-37 в мире в рейтинге THE Impact по влиянию на устойчивое развитие.

Университет также лидирует в России по направлению «Передовые производственные технологии» и координирует консорциум организаций Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии».

