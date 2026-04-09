Где сейчас находится ледокол «Красин»?

Ледокол «Красин» — легендарный корабль, который стал символом освоения Арктики и участником ключевых событий XX века. Сегодня он пришвартован на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге и является филиалом Музея Мирового океана. Это не просто музей, а живая история, воплощённая в металле: судно сохранило следы былой славы и напоминает о мужестве полярников, инженерных достижениях и драматичных поворотах судьбы.

Рождение и первые испытания

«Красин» был построен в 1916–1917 годах в Великобритании по заказу России. Изначально он назывался «Святогор» — в честь былинного богатыря. Судно создавалось для обеспечения зимней проводки судов в Архангельск — главный внешнеторговый порт страны. В процессе сборки участвовал молодой инженер Евгений Замятин, будущий автор антиутопии «Мы».

Судьба корабля сложилась непросто. В 1918 году, во время англо-французской интервенции, «Святогор» затопили, чтобы преградить путь вражеским кораблям. Однако судно посадили на мель неудачно — над водой остались 16-метровые трубы и большая часть корпуса. Англичане подняли ледокол, и с 1920 года он ходил под их флагом.

Вернуть корабль в Россию удалось только в 1922 году благодаря усилиям дипломата Леонида Красина и кораблестроителя Алексея Крылова. В 1927 году судно переименовали в честь Красина.

Героические подвиги

Мировую известность «Красин» получил в 1928 году, когда спас экипаж дирижабля «Италия». Итальянский исследователь Умберто Нобиле потерпел крушение на пути с Северного полюса. Из всех судов, посланных на выручку, только «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции. 12 июля 1928 года члены экипажа Нобиле были спасены. За этот подвиг ледокол наградили орденом Трудового Красного Знамени.

В 1934 году «Красин» участвовал в спасении челюскинцев. Для этого он совершил переход во Владивосток через Атлантику и Тихий океан. Путь занял более 12 тысяч миль, а в тропиках температура достигала +50 °C — судно превратилось в «разогретый утюг».

Во время Великой Отечественной войны «Красин» стал боевым кораблём. Он совершил кругосветный поход продолжительностью 885 суток, сопровождал полярные конвои и участвовал в сражениях. В апреле 1942 года в составе конвоя PQ-15 судно было атаковано немецкой авиацией. Экипаж «Красина» сбил два самолёта, а само судно получило повреждения. Это единственный корабль, который участвовал в Полярных конвоях и до сих пор находится на плаву.

Послевоенная жизнь и превращение в музей

До 1972 года «Красин» работал как ледокол, а затем был переоборудован в научно-исследовательское судно. Он использовался как плавучая электростанция для разведки нефти и газа в арктических морях.

В конце 1980-х годов судно вывели из эксплуатации. Его хотели продать за рубеж или утилизировать, но общественное мнение отстояло «Красина» как важный исторический памятник. В 1992 году ему присвоили статус объекта культурного наследия, а с 2004 года он стал филиалом Музея Мирового океана.

Интересные факты

Ледовый пояс. Корпус «Красина» был усилен вдоль ватерлинии ледовым поясом шириной более трёх метров. Это позволяло судну пробивать лёд толщиной до 2,5 метров — рекорд для того времени.

Два кругосветных похода. «Красин» — единственный в мире ледокол, который совершил два кругосветных путешествия.

Вертолётная площадка. После модернизации в ГДР в 1950-х годах на корме судна оборудовали вертолётную площадку.

Музейная коллекция. На борту собраны подлинные фотографии, документы, чертежи, карты, полярный фарфор, предметы судового быта и научные приборы.

День рождения. 31 марта 2026 года «Красин» отметил 109-летие. В этот день на пеленгаторном мостике состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага.

Сегодня посетители могут прогуляться по палубе, осмотреть каюты, машинно-котельное отделение и узнать о судьбе корабля на экскурсиях. «Красин» остаётся не только музеем, но и центром изучения истории морских полярных исследований.

