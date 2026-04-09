Городовой / Город / Культурный бум в Петербурге: концертный зал на 1500 мест на месте верфи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Культурный бум в Петербурге: концертный зал на 1500 мест на месте верфи

Опубликовано: 9 апреля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look
Новая площадка станет пространством для выступлений ведущих творческих коллективов из России и других стран.  

На Ново-Адмиралтейском острове в Санкт-Петербурге намерены организовать культурный кластер, сообщил руководитель банка ВТБ Андрей Костин на международной конференции Data Fusion.

Главным элементом комплекса станет театрально-концертный центр с залами на 1500 и 700 мест, указывает издание «Фонтанка».

Костин отметил, что площадка будет предназначена для концертов и выступлений известных коллективов из России и зарубежья.

В рамках проекта планируется восстановить собор, разрушенный в 1932 году и посвященный морякам, павшим в Цусимском сражении.

Здания старой верфи переоборудуют под музей, а окрестности дополнят зонами отдыха, магазинами и общественными пространствами.

В 2024 году губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ подписали на ПМЭФ меморандум о возведении концертно-театрального комплекса на 1800 зрителей.

Тогда детали локации и финансирования не уточнялись. Позже выяснилось, что обновление «Адмиралтейских верфей» будет совмещено со стройкой концертного зала.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью