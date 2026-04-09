Культурный бум в Петербурге: концертный зал на 1500 мест на месте верфи

На Ново-Адмиралтейском острове в Санкт-Петербурге намерены организовать культурный кластер, сообщил руководитель банка ВТБ Андрей Костин на международной конференции Data Fusion.
Главным элементом комплекса станет театрально-концертный центр с залами на 1500 и 700 мест, указывает издание «Фонтанка».
Костин отметил, что площадка будет предназначена для концертов и выступлений известных коллективов из России и зарубежья.
В рамках проекта планируется восстановить собор, разрушенный в 1932 году и посвященный морякам, павшим в Цусимском сражении.
Здания старой верфи переоборудуют под музей, а окрестности дополнят зонами отдыха, магазинами и общественными пространствами.
В 2024 году губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ подписали на ПМЭФ меморандум о возведении концертно-театрального комплекса на 1800 зрителей.
Тогда детали локации и финансирования не уточнялись. Позже выяснилось, что обновление «Адмиралтейских верфей» будет совмещено со стройкой концертного зала.