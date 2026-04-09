После обрезки яблоне - в первую очередь: развожу 1:15 с водой - и урожайность выше в 3 раза, никаких пустоцветов
После обрезки яблоне - в первую очередь: развожу 1:15 с водой - и урожайность выше в 3 раза, никаких пустоцветов

Опубликовано: 9 апреля 2026 12:53
 Проверено редакцией
Чем подкормить яблоню после весенней обрезки 

После зимы яблоня нуждается в дополнительном питании, так как холодная почва замедляет работу корней и ограничивает поступление необходимых веществ. Чтобы дерево хорошо развивалось, радовало обильным цветением и крупными плодами, важно своевременно обеспечить его удобрениями. В противном случае можно столкнуться с серьезными проблемами (слабое цветение, мелкие яблоки или их полное отсутствие).

Когда приступить к внесению удобрений

Лучшее время для подкормки – апрель, сразу после проведения обрезки, считает опытный агроном Ксения Давыдова. В этот период почва должна быть достаточно увлажненной, но не пересушенной. Удобрения можно вносить как в жидком виде, так и в форме сухих гранул, которые затем аккуратно заделывают в землю вокруг дерева.

Органика весной

Для тех, кто предпочитает натуральные средства, отлично подойдут органические подкормки. Например, настой из коровяка или птичьего помета. Коровяк разводят водой в пропорции 1 к 10, а птичий помет – 1 к 15. Такие растворы не только насыщают почву полезными элементами, но и способствуют улучшению ее структуры, что благоприятно сказывается на здоровье яблони.

После внесения удобрений рекомендуется тщательно полить дерево, чтобы питательные вещества быстрее проникли в корневую зону. Если почва слишком сухая, полив следует провести заранее, чтобы избежать ожогов корней и обеспечить равномерное распределение подкормки. Кроме того, не стоит забывать о мульчировании приствольного круга.

Автор:
Татьяна Идулбаева
