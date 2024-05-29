Кухня Дальнего Востока не оставит никого равнодушным: топ-5 блюд, которые точно надо попробовать

В Мурманскую область люди ездят не только, чтобы поохотиться на северным сиянием или увидеть китов. Есть в этом регионе еще одна особенность, которая так и манит туристов. Речь о гастрономическом разнообразии блюд и продуктов, которые сводят с ума даже опытных шеф-поваров.

Морские деликатесы

Какая дальневосточная кухня без морепродуктов? Тут ее пруд пруди и самой разнообразной. Подают в кафе и ресторанах огромные сеты из камчатского краба, строганины из нескольких десятков видов рыб, морских ежей, морских гребешков и других гадов, выловленных чуть ли не полчаса назад.

ВАжно знать: неподготовленным людям следует быть осторожным. Бывает так называемое белковое отравление. Свежие морепродукты очень богаты на белок, который в больших количествах может вызвать рвоту, высокую температуру и недомогание.

Мясо

Мяса в Мурманской области много и оно весьма специфичное. Заказать в кафе можно сочные стейки из оленины или лосятины. А еще огромной популярностью пользуется жареное сердце оленя. Гурманы пробуют деликатес с огромным удовольствием. Подается оно с соусом из северных ягод и грибами.

Источник фото: Legion-Media

Уха

Поморская уха тоже весьма популярна в заведениях. Готовят ее на основе рыбного бульона из только что пойманной живности. Вкус насыщенный, сливочный, невероятно нежный. Такая тарелка супа насытит чуть ли не до самого вечера.

Пироги

На севере страны обожают готовить пироги и пирожки. Например, в стрид-фуд кафе можно купить паровые пирожки пян-се с капустно-мясной начинкой, очень любят запекать местные хозяйки и рыбники. Также используют в мучных изделиях активно и ягоды, например, клюкву, морошку или бруснику. Это очень вкусно и сочно.

Источник фото: Legion-Media

Варенье

Варенье тоже готовят на основе северных ягод с минимальным добавлением сахара. Лакомство сохраняет все полезные свойства и является прекрасным лекарством, если вас настигла простуда.

Что привезти из сувениров

Съедобных сувениров в Мурманской области огромное множество. Можете купить плитку шоколада, да не простую, а с ягелем. Это мох, который растет в лесу. Иногда в шоколад добавляют морскую соль или водоросли (ламинарию). Возьмите баночку варенья из местных ягод или настойку.

Также в магазине можно приобрести сушеное мясо оленя, поморские пряники или чайный сбор из местных трав. Любят также туристы и чипсы из ягеля. Его вымачивают в сиропе из морошки, брусники и черники. Это не только вкусный, но и полезный десерт.

Источник фото: Legion-Media