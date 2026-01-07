Городовой / Город / Купите удачу к празднику: как лжеведуньи охотятся за кошельками на Рождество
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С молотка — да по золотой цене: в Петербурге ипотечные квартиры подорожали почти на 50% Город
Груши издалека и яблоки не наши: кто на самом деле кормит Петербург фруктами Город
Какие специалисты разбогатеют в 2025 году: неожиданный список лидеров по стремительному росту зарплат в России Город
Заброшенные школы деревень откроют двери: где этим летом отдохнут дети Город
Как болотный Ерик стал величественной Фонтанкой: дикая история названия главной реки Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Купите удачу к празднику: как лжеведуньи охотятся за кошельками на Рождество

Опубликовано: 7 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Купите удачу к празднику: как лжеведуньи охотятся за кошельками на Рождество
Купите удачу к празднику: как лжеведуньи охотятся за кошельками на Рождество
Global Look Press / Alexander Legky

Жителям могут предлагать различные варианты сотрудничества как в интернете, так и лично — по телефону или напрямую на улице.

В мессенджерах и через другие современные способы связи начали активизироваться мошенники, обещающие провести гадания и обряды с гарантией исполнения желаний на Рождество.

Об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора — руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России по Татарстану Александр Музеев, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что такие предложения часто звучат особенно убедительно в связи с праздничными поверьями.

Многие люди полагают, что именно в рождественские дни возможно исполнение желаний, приход удачи и приумножение достатка.

Этой верой и пользуются обманщики, предлагая "магическую" помощь. Они обращаются к гражданам через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки и даже личные встречи на улице или объявления.

По словам юриста, схема злоумышленников может быть построена не только на обещаниях, но и на попытках запугать жертву.

Человека убеждают, что сложности в жизни можно устранить, если срочно провести особый обряд. В процессе подобной "работы" мошенники могут сообщить, что требуется "усилить" ритуал посредством привлечения дополнительного специалиста.

"В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного "экстрасенса".
Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты",

— рассказал Александр Музеев.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью