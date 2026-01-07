Купите удачу к празднику: как лжеведуньи охотятся за кошельками на Рождество

В мессенджерах и через другие современные способы связи начали активизироваться мошенники, обещающие провести гадания и обряды с гарантией исполнения желаний на Рождество.
Об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора — руководитель аппарата регионального отделения Ассоциации юристов России по Татарстану Александр Музеев, сообщают РИА Новости.
Он отметил, что такие предложения часто звучат особенно убедительно в связи с праздничными поверьями.
Многие люди полагают, что именно в рождественские дни возможно исполнение желаний, приход удачи и приумножение достатка.
Этой верой и пользуются обманщики, предлагая "магическую" помощь. Они обращаются к гражданам через сообщения в социальных сетях, телефонные звонки и даже личные встречи на улице или объявления.
По словам юриста, схема злоумышленников может быть построена не только на обещаниях, но и на попытках запугать жертву.
Человека убеждают, что сложности в жизни можно устранить, если срочно провести особый обряд. В процессе подобной "работы" мошенники могут сообщить, что требуется "усилить" ритуал посредством привлечения дополнительного специалиста.
"В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного "экстрасенса".
Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты",
— рассказал Александр Музеев.
