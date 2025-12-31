Куприн и его палитра: о каком цвете он писал с недоумением

История цветов в русском языке — это увлекательное путешествие через века и континенты. Многие оттенки, которые кажутся нам исконно русскими, на самом деле являются заимствованиями, пришедшими из тюркских, французских или даже древнеиндийских языков.

Даже слово «алый» — не исконное явление.

Алый — гость с Востока

Цвет, который прочно ассоциируется с русской сказкой — «Аленький цветочек», «Алые паруса» и образы «уста алые» — встречается в культуре с XIV века.

Однако само название имеет тюркское происхождение, где «ал» означало «розовый», «светло-красный» или просто «красный». Родственник этого слова, alew, до сих пор используется в турецком языке для обозначения пламени или огня.

От коры до цитруса: предметные названия оттенков

Некоторые названия цветов закрепились в языке благодаря ассоциации с предметами, имеющими характерную окраску. Слово «коричневый» буквально означает «цвета коры коричного дерева», или корицы.

Сама же «корица» — изобретение русского языка, образованное суффиксальным способом от слова «кора». Буквально «корица» переводится как «маленькая корочка».

Схожая история произошла с оранжевым цветом. Его название, как легко догадаться, получено в честь фрукта — апельсина. Это производное от французского слова orange — «апельсин».

Во французском языке существует и аналог — d’orange, что означает «цвета апельсина».

Аналогичный процесс наблюдался и со словом «лиловый». Во французском языке слово lilas охватывает и само растение сирень, и его оттенок. Однако корни уходят в арабский мир, где lilâk обозначало растение индиго или сирень.

А восходит оно еще глубже — к древнеиндийскому слову nilas, которое обозначало темно-синий цвет.

Загадка Куприна: о каком цвете шла речь

Возвращаясь к русской литературе, стоит вспомнить замечание Александра Куприна о цвете, который, по его мнению, был чужд русскому уху и восприятию.

Речь идет о слове, заимствованном, вероятно, из французского языка через польский или немецкий. Во французском violette означает и саму фиалку, и ее оттенок, и восходит к латинскому viola — фиалка.

В рассказе «Ночная фиалка» герои ведут диалог об этом оттенке. Куприн констатирует:

“А что касается фиолетового цвета, то этого цвета русский народ совсем не знает и нигде не употребляет. Лиловый он еще понимает по сирени, да и то говорит не сиреневый, а синелевой”.

Слово «фиолетовый», означающее буквально цвета фиалки, вошло в русский язык не ранее XVIII века. Удивительно осознавать, что оттенок, который сегодня знает каждый ребёнок, изучающий радугу, долгое время был лингвистически чужд.

