Куранты пробьют — цены не взлетят? Депутаты предложили приструнить новогодний скачок тарифов на такси

В Государственной думе инициирована идея ограничить увеличение тарифов на такси в праздничные дни в январе до 20 процентов. Эту инициативу выдвинул Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия». С его точки зрения, стоимость поездок нередко поднимается значительно выше, при этом уровень предоставляемых услуг не меняется.
В разговоре с ТАСС он заявил:
«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо».
По мнению Гусева, во время новогодних каникул рост цен может быть чрезмерным для пассажиров даже при том, что сервис не улучшается.
