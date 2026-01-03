Городовой / Город / Куранты пробьют — цены не взлетят? Депутаты предложили приструнить новогодний скачок тарифов на такси
Куранты пробьют — цены не взлетят? Депутаты предложили приструнить новогодний скачок тарифов на такси

Опубликовано: 3 января 2026 12:34
Куранты пробьют — цены не взлетят? Депутаты предложили приструнить новогодний скачок тарифов на такси
Тарифы на перевозки значительно повышаются, но уровень обслуживания не меняется.

В Государственной думе инициирована идея ограничить увеличение тарифов на такси в праздничные дни в январе до 20 процентов. Эту инициативу выдвинул Дмитрий Гусев, занимающий пост первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия». С его точки зрения, стоимость поездок нередко поднимается значительно выше, при этом уровень предоставляемых услуг не меняется.

В разговоре с ТАСС он заявил:

«Люди хотят зарабатывать деньги в два-три раза выше. Это несправедливо».

По мнению Гусева, во время новогодних каникул рост цен может быть чрезмерным для пассажиров даже при том, что сервис не улучшается.

Автор:
Юлия Аликова
