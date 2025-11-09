«Курляндский герцог» в ссылке: чем запомнилось 9 ноября в истории Петербурга

Эти события, произошедшие в разные века, демонстрируют динамичность и многогранность исторического пути страны.

9 ноября — дата, отмеченная в истории России значимыми событиями, от дворцовых переворотов и революционных преобразований до рождений великих изобретений и памятных дат в культуре.

1740: Дело Эрнста Иоганна Бирона

В 1740 году, ровно 283 года назад, произошло событие, потрясшее высшие круги империи. Фаворит русской императрицы Анны Иоанновны, регент Российской империи Эрнст Иоганн Бирон, был арестован.

Обвинения против него были суровыми — «захват регентства» и стремление завладеть престолом. Бирона приговорили к смертной казни, но, к счастью для него, приговор был заменен ссылкой.

Сначала его отправили в Пермь, а с 1742 года — в Ярославль.

Путь Бирона был тернист: в Петербург его вернул Петр III, а Екатерина II, проявив дальновидность, восстановила его на курляндском герцогском престоле.

Это дело стало ярким примером того, как быстро может меняться положение даже самого могущественного человека при дворе.

1911: Первый ранцевый парашют

Совершенно иной характер носило событие, произошедшее 9 ноября 1911 года. В этот день прошло успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1, разработанного инженером Глебом Котельниковым.

Изобретение, призванное спасать жизни, было запатентовано на следующий год. Сам Котельников, описывая свое детище в «Петербургской газете» в июне 1912 года, с гордостью заявил:

«Мое изобретение является первым в мире автоматическим спасательным приспособлением. Конструкция его чрезвычайно проста, так как отказ от действия возможен лишь, как несчастный случай».

Этот прорыв в авиационной безопасности стал настоящим триумфом инженерной мысли.

1917: Декрет о Земле и передача власти советам

9 ноября 1917 года стало поворотным моментом для России. В этот день завершился II Съезд Советов, по итогам которого был принят судьбоносный Декрет о земле.

Съезд утвердил написанное Лениным воззвание «Рабочим, солдатам и крестьянам!», провозглашавшее переход всей власти в центре и на местах к Советам.

Это решение ознаменовало начало новой эры в истории страны, переформатировав политический ландшафт.

1994: От бронированного автомобиля до императора

В 1994 году, 9 ноября, произошла интересная смена «жильцов» во дворах петербургских дворцов.

Памятник императору Александру III был перевезен со двора Русского музея, где он находился «за каменным забором» несколько десятилетий, во двор Мраморного дворца.

Примечательно, что ранее на этом месте стоял броневик Ленина, с которого, как утверждается, он выступал на Финляндском вокзале. Эта передислокация памятников — своего рода диалог эпох, смещение символов прошлого.

2010: Появление Рериха в петербургском пейзаже

9 ноября 2010 года, на Васильевском острове, в саду «Василеостровец», открыли памятник Николаю Константиновичу Рериху.

Русский художник, сценограф, философ-мистик, писатель, путешественник — этот многогранный деятель культуры, академик Императорской академии художеств, получил достойное воплощение в бронзе.

Авторами проекта памятника стали архитектор Юрий Кожин и скульптор Виктор Зайко. Этот монумент стал еще одним свидетельством почитания выдающихся личностей, оставивших глубокий след в истории.

Девятое ноября — это день, демонстрирующий, как сплетаются судьбы людей, как сменяются эпохи, и как одна дата может вместить в себя и падение могущественных фигур, и рождение гениальных изобретений, и фундаментальные изменения в политическом устройстве.