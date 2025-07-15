Где скрыться от зноя: секретные пляжи Петербурга и окрестностей, о которых знают не все

Обзор лучших мест для отдыха у воды.

В Петербурге 24 официальных благоустроенных пляжа, за которые отвечают администрации районов. Большая часть расположена в Курортном районе.

И хотя купание не всегда рекомендуется, для принятия солнечных ванн и активного отдыха здесь есть все необходимое. Плюс — за безопасностью следят спасатели.

Пляжи Курортного района: природный рай

Пляжи Курортного района на северном берегу Финского залива — “Комаровский”, “Ласковый”, “Чудный”, “Золотой”, “Детский”, “Дубковский”, “Сестрорецкий”, “Дюны”, “Белые ночи”.

Они популярны благодаря уникальному ландшафту, береговой линии и инфраструктуре.

Правда, “Комаровский”, “Дубковский” и “Детский” до 1 августа закрыты на ремонт.

“Ласковый” пляж: любимое место петербуржцев

Одна из любимых локаций — пляж “Ласковый” в поселке Солнечный.

Он ценится за мягкий песок, сосновые рощи, мангальные зоны, столы для пикников, наличие парковки и мероприятия для людей с инвалидностью, музыкальные вечера и семейные праздники.

“Золотой пляж” в Зеленогорске: благоустройство и спорт

“Золотой пляж” в Зеленогорске находится дальше, но не уступает в плане благоустройства.

Являясь частью местного парка, он предлагает детские площадки, площадки для активных видов спорта, туалеты, душевые и настилы для инвалидов-колясочников.

Пляжи в Сестрорецке: озеро Разлив

На озере Разлив обустроено пять пляжей: “Офицерский”, “Северный”, “Белая гора”, “Зелёная гора” и “Новый”.

Они оборудованы кабинками для переодевания, скамейками, туалетами и урнами, но до некоторых придется немного пройтись по живописной местности.

Пляжи в Кронштадте: виды на залив

Городской пляж Кронштадта оборудован бетонным берегом, лесенками для спуска, раздевалками, детскими площадками и туалетом.

Как пишет "Деловой Петербург", его посетители могут насладиться видом на залив и проходящие мимо корабли.

Суздальские озера: выбор жителей севера города

Пляжам на Суздальских озерах в Выборгском районе отдают предпочтение жители севера города.

Туда удобно добираться на транспорте от метро “Озерки”.

Ольгинский водоем: пляж у парка Сосновка

Ольгинский водоем, или Ольгинский пруд, — это небольшой пляж рядом с бывшим песчаным карьером у парка Сосновка.

Пляж “Морские Дубки” в Лисьем Носу: барбекю и экотропа

Пляж “Морские Дубки” в Лисьем Носу — это реконструированный пляж с зонами для барбекю и мангалов.

Инфраструктура развита, работает прокат шезлонгов и точки питания. Рядом находится исторический парк “Ближние Дубки”.

Пляж на Колонистском пруду в Пушкине

Пляж на Колонистском пруду пользуется популярностью у жителей Пушкинского района. Он собирает положительные отзывы благодаря чистоте, удобствам и безопасности.

“Здесь регулярно обновляют песок и убирают мусор, отдыхающие могут воспользоваться удобными раздевалками и душевыми, есть туалет, на берегу дежурят спасатели”, — отмечают местные жители.

Неподалеку расположены кафе и тенистые места для отдыха.

Пляж у Петропавловской крепости: В ожидании открытия

Отдельно стоит упомянуть пляж у Петропавловской крепости, расположенный в самом центре города. Хоть он и не является официальным или благоустроенным, он всегда привлекал множество людей.

К сожалению, сейчас он временно закрыт на реконструкцию.