Где скрыться от зноя: секретные пляжи Петербурга и окрестностей, о которых знают не все

В Петербурге 24 официальных благоустроенных пляжа, за которые отвечают администрации районов. Большая часть расположена в Курортном районе.
И хотя купание не всегда рекомендуется, для принятия солнечных ванн и активного отдыха здесь есть все необходимое. Плюс — за безопасностью следят спасатели.
Пляжи Курортного района: природный рай
Пляжи Курортного района на северном берегу Финского залива — “Комаровский”, “Ласковый”, “Чудный”, “Золотой”, “Детский”, “Дубковский”, “Сестрорецкий”, “Дюны”, “Белые ночи”.
Они популярны благодаря уникальному ландшафту, береговой линии и инфраструктуре.
Правда, “Комаровский”, “Дубковский” и “Детский” до 1 августа закрыты на ремонт.
“Ласковый” пляж: любимое место петербуржцев
Одна из любимых локаций — пляж “Ласковый” в поселке Солнечный.
Он ценится за мягкий песок, сосновые рощи, мангальные зоны, столы для пикников, наличие парковки и мероприятия для людей с инвалидностью, музыкальные вечера и семейные праздники.
“Золотой пляж” в Зеленогорске: благоустройство и спорт
“Золотой пляж” в Зеленогорске находится дальше, но не уступает в плане благоустройства.
Являясь частью местного парка, он предлагает детские площадки, площадки для активных видов спорта, туалеты, душевые и настилы для инвалидов-колясочников.
Пляжи в Сестрорецке: озеро Разлив
На озере Разлив обустроено пять пляжей: “Офицерский”, “Северный”, “Белая гора”, “Зелёная гора” и “Новый”.
Они оборудованы кабинками для переодевания, скамейками, туалетами и урнами, но до некоторых придется немного пройтись по живописной местности.
Пляжи в Кронштадте: виды на залив
Городской пляж Кронштадта оборудован бетонным берегом, лесенками для спуска, раздевалками, детскими площадками и туалетом.
Как пишет "Деловой Петербург", его посетители могут насладиться видом на залив и проходящие мимо корабли.
Суздальские озера: выбор жителей севера города
Пляжам на Суздальских озерах в Выборгском районе отдают предпочтение жители севера города.
Туда удобно добираться на транспорте от метро “Озерки”.
Ольгинский водоем: пляж у парка Сосновка
Ольгинский водоем, или Ольгинский пруд, — это небольшой пляж рядом с бывшим песчаным карьером у парка Сосновка.
Пляж “Морские Дубки” в Лисьем Носу: барбекю и экотропа
Пляж “Морские Дубки” в Лисьем Носу — это реконструированный пляж с зонами для барбекю и мангалов.
Инфраструктура развита, работает прокат шезлонгов и точки питания. Рядом находится исторический парк “Ближние Дубки”.
Пляж на Колонистском пруду в Пушкине
Пляж на Колонистском пруду пользуется популярностью у жителей Пушкинского района. Он собирает положительные отзывы благодаря чистоте, удобствам и безопасности.
“Здесь регулярно обновляют песок и убирают мусор, отдыхающие могут воспользоваться удобными раздевалками и душевыми, есть туалет, на берегу дежурят спасатели”, — отмечают местные жители.
Неподалеку расположены кафе и тенистые места для отдыха.
Пляж у Петропавловской крепости: В ожидании открытия
Отдельно стоит упомянуть пляж у Петропавловской крепости, расположенный в самом центре города. Хоть он и не является официальным или благоустроенным, он всегда привлекал множество людей.
К сожалению, сейчас он временно закрыт на реконструкцию.
“Там продолжается реконструкция крепостных стен и выходы к воде закрыты. Открыть пляж планируют не раньше 2026 года”, — сообщают власти.