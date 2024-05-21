И никакой "генеральной уборки": что известно о немецких правилах порядка в доме

Если для вас уборка кажется рутинным и скучным занятием, на которое часто нужно потратить целый день, а иногда даже два, попробуйте брать пример с немцев. В Германии вот уже несколько десятков лет действует система, благодаря которой вы будете видеть свою квартиру сияющей каждый день. Ни пыли, ни разбросанных по полу носков, ни крошек под столом.

Нет, немцы не волшебники, да и супер-робота, который будет делать все за хозяина, они тоже пока не изобрели. Зато придумали особые правила для дома, которые неукоснительно соблюдает каждый член семьи. Называется система уборки по-немецки очень красноречиво — "Сверкающий дом".

Источник фото: legion-media.ru

Все по плану

В Германии принято действовать не сумбурно, а четко по расписанию. Никакой импровизации. Немцы обожают составлять список занятий на предстоящий день. Уборка не исключение. Обычно записи ведет какой-то один, самый ответственный член семьи. Он же распределяет обязанности, "закрепляет" за каждым комнату и общую территорию дома, которую предстоит драить.

Прочь улики

В Германии не принято откладывать на потом. Поел - сразу убери за собой. Пришел с улицы - моментально отнеси грязную обувь в ванную, помой и просуши. Это помогает избегать накопительного эффекта. Очень разумное правило, которое у нас, в России, почему-то игнорируют.

Комната дня

Немцы считают, что убраться за один день во всей квартире почти нереально. Поэтому они выбирают какую-то одну комнату и всем семейством драят ее примерно полчаса в сутки. На другой день убираются в следующей и далее по плану. Так, к выходным остается только навести общий лоск. И никакой утомительной генеральной уборки.

Овечки и червячки

Вам покажется забавным тот факт, что в Германии даже введена специальная терминология для клининга. Например, слово "овечка" обозначает некое дополнительное задание по уборке в отдельной комнате: отмыть сантехнику в санузле, разобрать платяной шкаф и отобрать вещи, которые давно нужно выбросить, и так далее. "Червячками" зовут мини-поручения для детей, который тут приучают к порядку чуть ли не с пеленок. Малыша могут попросить разобрать свои игрушки, разложить носочки и футболки по цветам.

Источник фото: legion-media.ru

Хламу нет!

Немцы воспитаны так, что не позволяют лишним вещам оставаться в доме ни на секунду, если им уже куплена замена. Касается это и одежды, и бытовой техники, и мебели. Купила новое платье избавься от какого-то старого, приобрела СВЧ-печь - отслужившую неси на помойку. Вторую жизнь вещам в Германии не дают, их не относят в соцучреждения для нуждающихся и не отвозят на дачу.

В течение всей недели немцы кропотливо, как муравьишки, наводят чистоту. Пыль протирают ежедневно, в том числе и на полу. Завершается марафон уборки, как правило, в субботу. А воскресенье считается заслуженным днем отдыха. Кстати, тут он обязателен. Полагается смотреть семейные фильмы, гулять в парке, ездить за город на пикники. Словом, всячески отвлекаться от бытовых дел, потому что утром понедельника стартует новая "уборочная кампания".

Источник фото: legion-media.ru