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Ламинат станет тусклым, некрасивым и изношенным: вот чем не стоит мыть полы ни в коем случае

28 октября 2024 20:00
Ламинат станет тусклым, некрасивым и изношенным: вот чем не стоит мыть полы ни в коем случае
Ламинат станет тусклым, некрасивым и изношенным: вот чем не стоит мыть полы ни в коем случае
Legion-Media

Есть несколько средств, которые только навредят.

Ламинат — это стильное и долговечное покрытие, но для того чтобы оно прослужило как можно дольше и сохранило свой вид, важно правильно ухаживать за ним.

При мытье нужно учитывать его чувствительность к некоторым веществам, которые могут повредить защитный слой. Вот что нельзя добавлять в воду.

Многие считают, что для идеальной чистоты пола подойдут сильные средства, такие как аммиак, уксус или отбеливатель. Однако ламинат — не кафель, и такие добавки разрушают его верхний слой. Аммиак оставляет на ламинате тусклые пятна, а хлорсодержащие вещества могут вызвать выцветание, особенно на темных поверхностях. Уксус также может сделать поверхность матовой, оставляя пятна, которые трудно удалить.

При уходе за ламинатом лучше не использовать средства с абразивными частицами, предназначенные для чистки керамической плитки или дерева. Эти частички оставляют микроцарапины, которые сначала незаметны, но со временем поверхность начнет выглядеть изношенной и потеряет блеск.

Мыло или жидкости для мытья посуды тоже не подходят для ухода за ламинатом. Они оставляют после себя пленку, которая со временем накапливается и приводит к тусклому виду покрытия. Чтобы очистить ламинат и при этом сохранить его первозданный вид, лучше использовать мягкие, специально предназначенные для ламината средства, которые не оставляют разводов и не содержат агрессивных компонентов.

Кроме того, ламинат не любит избыточной влаги. Даже при использовании мягких средств важно хорошо отжимать тряпку перед мытьем пола.

Ранее мы писали, как быстро отмыть микроволновую печь от жира и нагара.

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Автор:
Екатерина Адамова
Общество ДомСоветы
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