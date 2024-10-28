Ламинат станет тусклым, некрасивым и изношенным: вот чем не стоит мыть полы ни в коем случае

Есть несколько средств, которые только навредят.

Ламинат — это стильное и долговечное покрытие, но для того чтобы оно прослужило как можно дольше и сохранило свой вид, важно правильно ухаживать за ним.

При мытье нужно учитывать его чувствительность к некоторым веществам, которые могут повредить защитный слой. Вот что нельзя добавлять в воду.

Многие считают, что для идеальной чистоты пола подойдут сильные средства, такие как аммиак, уксус или отбеливатель. Однако ламинат — не кафель, и такие добавки разрушают его верхний слой. Аммиак оставляет на ламинате тусклые пятна, а хлорсодержащие вещества могут вызвать выцветание, особенно на темных поверхностях. Уксус также может сделать поверхность матовой, оставляя пятна, которые трудно удалить.

При уходе за ламинатом лучше не использовать средства с абразивными частицами, предназначенные для чистки керамической плитки или дерева. Эти частички оставляют микроцарапины, которые сначала незаметны, но со временем поверхность начнет выглядеть изношенной и потеряет блеск.

Мыло или жидкости для мытья посуды тоже не подходят для ухода за ламинатом. Они оставляют после себя пленку, которая со временем накапливается и приводит к тусклому виду покрытия. Чтобы очистить ламинат и при этом сохранить его первозданный вид, лучше использовать мягкие, специально предназначенные для ламината средства, которые не оставляют разводов и не содержат агрессивных компонентов.

Кроме того, ламинат не любит избыточной влаги. Даже при использовании мягких средств важно хорошо отжимать тряпку перед мытьем пола.

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