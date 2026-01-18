Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно

Зима в Петербурге — это всегда игра со стихией, особенно когда речь заходит о гололёде. Перепады температур превращают тающий снег и лужи в коварный лёд, делая улицы непредсказуемой полосой препятствий.
Статистика сурова: с начала холодного сезона от последствий гололёда в Петербурге пострадали более тысячи человек. Среди травмированных были даже те, кому врачи не смогли помочь — поскользнувшийся на льду мужчина скончался в медучреждении.
Оставаться дома — не вариант для жителя мегаполиса, потому возникает закономерный вопрос: как сделать подошву обуви менее скользящей?
Проверка лайфхаков: от науки до кустарщины
В поисках надёжного сцепления энтузиасты и даже ведущие городских программ проводят целые исследования, проверяя народные и магазинные методы борьбы с проскальзыванием.
Способ №1. Антискользящая лента — работает, но с оговорками
Противоскользящую ленту, которую можно приобрести в специализированных магазинах или на маркетплейсах, приклеивают на подошву.
“На упаковке некоторых подобных товарах указано, что ленту нельзя использовать на обуви”.
После теста горожанин констатировал:
“Обувь скользит меньше, но лента начала отрываться. Данный лайфхак работает”.
Метод эффективен, но недолговечен.
Способ №2. Медицинский пластырь — пустая трата времени
В Сети часто советуют использовать обычный медицинский тканевый пластырь, приклеивая его кусочки на подошву для улучшения сцепления.
Однако после небольшого теста был сделан однозначный вывод:
“Можете не тратить время и силы на него”.
Метод оказался недейственным.
Способ №3. Губка для посуды — эффективное, но долговечное решение
Ещё один, более радикальный способ — приклеить жёсткую абразивную часть от губки для мытья посуды. Абразив приклеивается к подошве с помощью клея. Результат теста приятно удивил.
“Можно приклеить ни одну губку, а несколько”.
Этот лайфхак работает безотказно. Однако есть существенный минус:
“затем убрать приклеенный слой с подошвы будет не так уж и просто”.
Способ №4. Водоотталкивающий спрей — иллюзия защиты
Популярно мнение, что водоотталкивающий спрей, защищающий от влаги, поможет и в гололёд. Нужно лишь обработать им подошву и дать высохнуть. Результаты проверки оказались неутешительными.
“Лайфхак не работает. Подошва всё ещё скользкая”.
Это подводит к важному совету:
“Не экономьте на обуви”.
Качественная демисезонная или зимняя обувь — лучший протектор.
Искусство падения: как минимизировать ущерб
Если сцепление обеспечить не удалось, необходимо знать, как правильно встретиться с землей. Специалисты дают рекомендации, хотя в момент внезапного падения сориентироваться человеку бывает крайне сложно.
Падать лучше “на несколько точек тела, если она будет одна, то точно произойдёт перелом”.
Ключевые правила сводятся к следующему: необходимо сгруппироваться и постараться упасть на бок, обязательно щадя голову.
Особого внимания требуют выступающие части тела — коленные чашечки, запястья и верхняя треть бедра.
Эксперты настаивают на необходимости носить специальную обувь или противоскользящие шипы, а пожилым людям настоятельно рекомендуют использовать “специальные трости и костыли” как средства дополнительной опоры.
Что делать, если падение уже произошло
Если травма случилась или есть свидетельство падения другого человека, первым шагом должна стать немедленная реакция — необходимо успокоиться. Критически важно помнить:
“Ни в коем случае не поднимайте пострадавшего с земли и не меняйте положение его тела”.
Неправильное оказание первой помощи чревато усугублением травм и даже юридическими последствиями для того, кто пытается помочь.
