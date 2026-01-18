Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно

Зима в Петербурге — это всегда игра со стихией, особенно когда речь заходит о гололёде. Перепады температур превращают тающий снег и лужи в коварный лёд, делая улицы непредсказуемой полосой препятствий.

Статистика сурова: с начала холодного сезона от последствий гололёда в Петербурге пострадали более тысячи человек. Среди травмированных были даже те, кому врачи не смогли помочь — поскользнувшийся на льду мужчина скончался в медучреждении.

Оставаться дома — не вариант для жителя мегаполиса, потому возникает закономерный вопрос: как сделать подошву обуви менее скользящей?

Проверка лайфхаков: от науки до кустарщины

В поисках надёжного сцепления энтузиасты и даже ведущие городских программ проводят целые исследования, проверяя народные и магазинные методы борьбы с проскальзыванием.

Способ №1. Антискользящая лента — работает, но с оговорками

Противоскользящую ленту, которую можно приобрести в специализированных магазинах или на маркетплейсах, приклеивают на подошву.

“На упаковке некоторых подобных товарах указано, что ленту нельзя использовать на обуви”.

После теста горожанин констатировал:

“Обувь скользит меньше, но лента начала отрываться. Данный лайфхак работает”.

Метод эффективен, но недолговечен.

Способ №2. Медицинский пластырь — пустая трата времени

В Сети часто советуют использовать обычный медицинский тканевый пластырь, приклеивая его кусочки на подошву для улучшения сцепления.

Однако после небольшого теста был сделан однозначный вывод:

“Можете не тратить время и силы на него”.

Метод оказался недейственным.

Способ №3. Губка для посуды — эффективное, но долговечное решение

Ещё один, более радикальный способ — приклеить жёсткую абразивную часть от губки для мытья посуды. Абразив приклеивается к подошве с помощью клея. Результат теста приятно удивил.

“Можно приклеить ни одну губку, а несколько”.

Этот лайфхак работает безотказно. Однако есть существенный минус:

“затем убрать приклеенный слой с подошвы будет не так уж и просто”.

Способ №4. Водоотталкивающий спрей — иллюзия защиты

Популярно мнение, что водоотталкивающий спрей, защищающий от влаги, поможет и в гололёд. Нужно лишь обработать им подошву и дать высохнуть. Результаты проверки оказались неутешительными.

“Лайфхак не работает. Подошва всё ещё скользкая”.

Это подводит к важному совету:

“Не экономьте на обуви”.

Качественная демисезонная или зимняя обувь — лучший протектор.

Искусство падения: как минимизировать ущерб

Если сцепление обеспечить не удалось, необходимо знать, как правильно встретиться с землей. Специалисты дают рекомендации, хотя в момент внезапного падения сориентироваться человеку бывает крайне сложно.

Падать лучше “на несколько точек тела, если она будет одна, то точно произойдёт перелом”.

Ключевые правила сводятся к следующему: необходимо сгруппироваться и постараться упасть на бок, обязательно щадя голову.

Особого внимания требуют выступающие части тела — коленные чашечки, запястья и верхняя треть бедра.

Эксперты настаивают на необходимости носить специальную обувь или противоскользящие шипы, а пожилым людям настоятельно рекомендуют использовать “специальные трости и костыли” как средства дополнительной опоры.

Что делать, если падение уже произошло

Если травма случилась или есть свидетельство падения другого человека, первым шагом должна стать немедленная реакция — необходимо успокоиться. Критически важно помнить:

“Ни в коем случае не поднимайте пострадавшего с земли и не меняйте положение его тела”.

Неправильное оказание первой помощи чревато усугублением травм и даже юридическими последствиями для того, кто пытается помочь.

