Лекарства будущего: почему новый завод в Петербурге изменит жизни миллионов уже к 2030 году

В северной столице к 2030 году планируется появление нового производства лекарств на территории «Новоорловская». О создании комплекса сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Реализацией проекта займётся компания «Фармасинтез».
Инвестиции в этот объект превысят 25 миллиардов рублей. Сейчас будущий завод находится на этапе разработки проектной документации. На запуск предприятия планируют выйти в 2030 году.
«Фармасинтез» занимается выпуском современных препаратов, предназначенных для лечения онкологических, эндокринных, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.
Введение в строй третьей очереди производства должно увеличить объёмы выпуска наиболее востребованных лекарств.
Кроме того, ожидается появление дополнительных рабочих мест с использованием высоких технологий и рост поступлений в бюджеты разных уровней.
Ранее Кирилл Поляков рассказал о модернизации городского транспорта. На обновление транспортных средств Петербург намерен выделить более 32 миллиардов рублей в течение трёх ближайших лет.
Об этом чиновник сообщил в ходе диалога с представителями городской администрации.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».