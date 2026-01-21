Городовой / Город / Лекарства будущего: почему новый завод в Петербурге изменит жизни миллионов уже к 2030 году
Лекарства будущего: почему новый завод в Петербурге изменит жизни миллионов уже к 2030 году

Опубликовано: 21 января 2026 15:47
 Проверено редакцией
Лекарства будущего: почему новый завод в Петербурге изменит жизни миллионов уже к 2030 году
Лекарства будущего: почему новый завод в Петербурге изменит жизни миллионов уже к 2030 году
Городовой ру

В северной столице к 2030 году планируется появление нового производства лекарств на территории «Новоорловская». О создании комплекса сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков. Реализацией проекта займётся компания «Фармасинтез».

Инвестиции в этот объект превысят 25 миллиардов рублей. Сейчас будущий завод находится на этапе разработки проектной документации. На запуск предприятия планируют выйти в 2030 году.

«Фармасинтез» занимается выпуском современных препаратов, предназначенных для лечения онкологических, эндокринных, сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.

Введение в строй третьей очереди производства должно увеличить объёмы выпуска наиболее востребованных лекарств.

Кроме того, ожидается появление дополнительных рабочих мест с использованием высоких технологий и рост поступлений в бюджеты разных уровней.

Ранее Кирилл Поляков рассказал о модернизации городского транспорта. На обновление транспортных средств Петербург намерен выделить более 32 миллиардов рублей в течение трёх ближайших лет.

Об этом чиновник сообщил в ходе диалога с представителями городской администрации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
